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Star Wars Zero Company gameplaytrailer vrijgegeven

Door Bram Noteboom

Bit Reactor en Respawn Entertainment vormen het dynamische duo tijdens Summer Game Fest 2026. Ze maken stemming met de trailer van Star Wars Zero Company.

De actievolle stratiegame kwam een aantal dagen geleden voorbij in je nieuwsfeed. Logisch, want de releasedatum en adviesprijzen waren vroegtijdig onthuld. We kunnen meteen bevestigen dat deze geruchten kloppen en dat je dus niet lang meer hoeft te wachten op Star Wars Zero Company. Tijdens Summer Game Fest 2026 werden er gloednieuwe gameplaybeelden van de aanstaande titel onthuld. De XCOM-achtige gameplay moet naadloos gecombineerd worden met een mysterieus verhaal en bijzondere setting. Ja, we bevinden ons in de Clone Wars. En wie zien we daar nou aan het einde van de trailer?

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Star Wars Zero Company is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company

Ontwikkelaar

Bit Reactor, Respawn Entertainment

Uitgever

Electronic Arts

Release

27 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
2 weken geleden om 11:00

Zin in!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 weken geleden om 17:51

"En wie zien we daar nou aan het einde van de trailer?" --- Altijd fijn om Jar-jar binks te zien in een star wars game. Dan weet je gewoon dat het een banger wordt!!

1
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 13:14

Altijd fijn X-com-achtige games. Helemaal fijn als het in een SW-jasje zit.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 11:41

Mijn type game heerlijk!

1
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 01:41

Vet!

1
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