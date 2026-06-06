Star Wars Zero Company gameplaytrailer vrijgegeven
Bit Reactor en Respawn Entertainment vormen het dynamische duo tijdens Summer Game Fest 2026. Ze maken stemming met de trailer van Star Wars Zero Company.
De actievolle stratiegame kwam een aantal dagen geleden voorbij in je nieuwsfeed. Logisch, want de releasedatum en adviesprijzen waren vroegtijdig onthuld. We kunnen meteen bevestigen dat deze geruchten kloppen en dat je dus niet lang meer hoeft te wachten op Star Wars Zero Company. Tijdens Summer Game Fest 2026 werden er gloednieuwe gameplaybeelden van de aanstaande titel onthuld. De XCOM-achtige gameplay moet naadloos gecombineerd worden met een mysterieus verhaal en bijzondere setting. Ja, we bevinden ons in de Clone Wars. En wie zien we daar nou aan het einde van de trailer?
Star Wars Zero Company is beschikbaar vanaf 27 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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"En wie zien we daar nou aan het einde van de trailer?" --- Altijd fijn om Jar-jar binks te zien in een star wars game. Dan weet je gewoon dat het een banger wordt!!
Altijd fijn X-com-achtige games. Helemaal fijn als het in een SW-jasje zit.
Mijn type game heerlijk!
Vet!