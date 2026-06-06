Ervaar een authentiek verhaal in Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer heeft naast het fanatiek (pod)racen ook een heus verhaal in huis. Check hier de Summer Game Fest-trailer.

Het verhaal wordt centraal gezet in het nieuwe beeldmateriaal. Darius Pax is de oprichter van de Galactic League, maar Kestar Bool is de eindbaas. Kestar is getalenteerd, maar ook listig en soms ronduit kwaadaardig. Hij gebruikt zijn positie als kampioen van de League om andere piloten te intimideren en zijn machtige invloed nog verder uit te breiden. In een poging de controle over zijn racecompetitie te behouden, roept Pax de hulp in van Shade; een mysterieuze piloot met een wrok tegen de familie Bool. Met de hulp van de energieke ingenieur Hibi en een bepaalde legendarische podracer heeft Shade zijn zinnen gezet op het onttronen van de corrupte regerend kampioen. Verwacht een verhaal vol spanning en drama, terwijl je door het wetteloze heelal scheurt.

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Star Wars: Galactic Racer is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.