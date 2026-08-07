Landspeeders staan centraal in Star Wars: Galactic Racer-trailer

Ben je meer van de twee-, vier- of geenwielers? In Star Wars: Galactic Racer heb je weinig keuze, want in de game zweven we continu over het landschap. Ter voorbereiding geeft mechanic Hibi ons alvast een introductie van de voertuigen. De introductie start met informatie over de Landspeeders.

Maak nu kennis met Hibi, de toegewezen mechanic van hoofdrolspeler Shade. In Star Wars: Galactic Racer krijgen we allerhande voertuigen voorgeschoteld, waaronder dus Landspeeders. Deze autoachtige machines stellen Shade in staat om over lastig terrein te navigeren, maar let op: daar kunnen ook nadelen aan vastkleven. Dat zien we in Hibi's eerste aflevering van de terugkerende serie 'Under the Hood with Hibi'.

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.