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Landspeeders staan centraal in Star Wars: Galactic Racer-trailer

Door Rudy Wijnberg
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Ben je meer van de twee-, vier- of geenwielers? In Star Wars: Galactic Racer heb je weinig keuze, want in de game zweven we continu over het landschap. Ter voorbereiding geeft mechanic Hibi ons alvast een introductie van de voertuigen. De introductie start met informatie over de Landspeeders.

Maak nu kennis met Hibi, de toegewezen mechanic van hoofdrolspeler Shade. In Star Wars: Galactic Racer krijgen we allerhande voertuigen voorgeschoteld, waaronder dus Landspeeders. Deze autoachtige machines stellen Shade in staat om over lastig terrein te navigeren, maar let op: daar kunnen ook nadelen aan vastkleven. Dat zien we in Hibi's eerste aflevering van de terugkerende serie 'Under the Hood with Hibi'.

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Star Wars: Galactic Racer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 18:54

Die slowmo’s doen me denken aan Burnout 3 Takedown

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 18:08

Vind ik dit nou echt leuk als groot StarWars-fan? Misschien, maar loop er niet echt warm voor. Leuk als ‘ie een keer afgeprijsd is tegen die tijd😎👍

2
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