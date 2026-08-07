Landspeeders staan centraal in Star Wars: Galactic Racer-trailer
Ben je meer van de twee-, vier- of geenwielers? In Star Wars: Galactic Racer heb je weinig keuze, want in de game zweven we continu over het landschap. Ter voorbereiding geeft mechanic Hibi ons alvast een introductie van de voertuigen. De introductie start met informatie over de Landspeeders.
Maak nu kennis met Hibi, de toegewezen mechanic van hoofdrolspeler Shade. In Star Wars: Galactic Racer krijgen we allerhande voertuigen voorgeschoteld, waaronder dus Landspeeders. Deze autoachtige machines stellen Shade in staat om over lastig terrein te navigeren, maar let op: daar kunnen ook nadelen aan vastkleven. Dat zien we in Hibi's eerste aflevering van de terugkerende serie 'Under the Hood with Hibi'.
Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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