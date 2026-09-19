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Star Wars: Galactic Racer krijgt die typische Star Wars-sound

Door Rudy Wijnberg
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Was jij even bang dat Star Wars: Galactic Racer niet als een echte Star Wars-game zou aanvoelen? Niet nodig! De muziek speelt namelijk een grote rol in de aankomende racer van Fuse Games.

Audiofielen krijgen wat om naar uit te kijken. De soundtrack van Star Wars: Galactic Racer bestaat namelijk uit volledig georkestreerde muziek. Hierdoor krijgt de game direct een echte Star Wars-vibe, mede doordat er uitvoerig uit het bronmateriaal wordt geput. Het orkest wordt begeleid door Gordy Haab, die onder andere heeft gewerkt aan games als Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order, Halo Wars 2, Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars Zero Company en nog veel meer.

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Fuse Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2633 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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