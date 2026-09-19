Star Wars: Galactic Racer krijgt die typische Star Wars-sound

Was jij even bang dat Star Wars: Galactic Racer niet als een echte Star Wars-game zou aanvoelen? Niet nodig! De muziek speelt namelijk een grote rol in de aankomende racer van Fuse Games.

Audiofielen krijgen wat om naar uit te kijken. De soundtrack van Star Wars: Galactic Racer bestaat namelijk uit volledig georkestreerde muziek. Hierdoor krijgt de game direct een echte Star Wars-vibe, mede doordat er uitvoerig uit het bronmateriaal wordt geput. Het orkest wordt begeleid door Gordy Haab, die onder andere heeft gewerkt aan games als Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order, Halo Wars 2, Indiana Jones and the Great Circle, Star Wars Zero Company en nog veel meer.

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.