Star Wars: Galactic Racer scheurt door gameplay in Deep Dive

Tijdens de Future Games Show dook ontwikkelaar Fuse Games dieper in de gameplay van Star Wars: Galactic Racer. In de video krijgen we drie minuten aan bloedstollende races te zien, waaruit duidelijk wordt dat de game je hartslag flink zal verhogen.

Star Wars: Galactic Racer is niet zomaar je dertien-in-het-dozijn-racegame, maar een razendsnelle titel waarbij je je zintuigen op scherp moet zetten. Tijdens de Future Games Show nam de ontwikkelaar ons mee langs de elementen die Star Wars: Galactic Racer uniek maken, waaronder het gevoel van snelheid, dramatische slow-motioncrashes en het doordachte sounddesign. Check de trailer hieronder.

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Star Wars: Galactic Racer is vanaf 6 oktober 2026 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.