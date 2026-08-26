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gamescom 2026

Star Wars: Galactic Racer scheurt door gameplay in Deep Dive

Door Joey Visser
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Tijdens de Future Games Show dook ontwikkelaar Fuse Games dieper in de gameplay van Star Wars: Galactic Racer. In de video krijgen we drie minuten aan bloedstollende races te zien, waaruit duidelijk wordt dat de game je hartslag flink zal verhogen.

Star Wars: Galactic Racer is niet zomaar je dertien-in-het-dozijn-racegame, maar een razendsnelle titel waarbij je je zintuigen op scherp moet zetten. Tijdens de Future Games Show nam de ontwikkelaar ons mee langs de elementen die Star Wars: Galactic Racer uniek maken, waaronder het gevoel van snelheid, dramatische slow-motioncrashes en het doordachte sounddesign. Check de trailer hieronder.

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Star Wars: Galactic Racer is vanaf 6 oktober 2026 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Fuse Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 185 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl4 Reply Goblin
1 minuut geleden

Toevallig laatst weer de Star Wars episode 1 racer op Ps4 nog uitgespeeld. Die was al erg tof! Kijk hier naar uit!

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