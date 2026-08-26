Star Wars: Galactic Racer scheurt door gameplay in Deep Dive
Tijdens de Future Games Show dook ontwikkelaar Fuse Games dieper in de gameplay van Star Wars: Galactic Racer. In de video krijgen we drie minuten aan bloedstollende races te zien, waaruit duidelijk wordt dat de game je hartslag flink zal verhogen.
Star Wars: Galactic Racer is niet zomaar je dertien-in-het-dozijn-racegame, maar een razendsnelle titel waarbij je je zintuigen op scherp moet zetten. Tijdens de Future Games Show nam de ontwikkelaar ons mee langs de elementen die Star Wars: Galactic Racer uniek maken, waaronder het gevoel van snelheid, dramatische slow-motioncrashes en het doordachte sounddesign. Check de trailer hieronder.
Star Wars: Galactic Racer is vanaf 6 oktober 2026 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
-
Gameplay
Star Wars Galactic Racer kent roguelite-achtige multiplayermodi
Star Wars Galactic Racer toont de Roguelite-achtige Multiplayer- en Podracing Tour. Verdien credits, verbeter je voertuig en beïnvloed de uitslag.1 reactie
-
Trailer
Landspeeders staan centraal in Star Wars: Galactic Racer-trailer
Vooraf aan de release van Star Wars: Galactic Racer lanceert mechanic Hibi de serie 'Under the Hood'. Leer in aflevering 1 alles over de Landspeeder.10 reacties
-
Lijstjes
Lijstjes: GTA 6 is leuk, maar deze 16 games komen ook in 2026
Ben je het gezwets over GTA 6 helemaal zat? Geen probleem, 2026 kent namelijk nog veel meer gamereleases! Verlies deze 16 games in 2026 niet uit het oog!88 reacties
-
Nieuws
Star Wars: Galactic Racer bevat een roguelite campaign
Diverse outlets kregen tijdens Summer Game Fest de kans om Star Wars: Galactic Racer uit te proberen. Daaruit komen nu spraakmakende details vrij.1 reactie
Toevallig laatst weer de Star Wars episode 1 racer op Ps4 nog uitgespeeld. Die was al erg tof! Kijk hier naar uit!