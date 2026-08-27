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gamescom 2026

Star Wars: Galactic Racer-trailer toont speeder bikes

Door Nils Hoogervorst
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Benieuwd hoe speeder bikes werken in Star Wars: Galactic Racer? Monteur Hibi neemt je mee onder de motorkap in een nieuwe trailer.

De nieuwste interstellaire racegame van ontwikkelaar Fuse Games is bijna hier en dus vliegen de trailers je om de oren. Gisteren zagen we al nieuwe Star Wars: Galactic Racer gameplay tijdens de Future Games Show. Vandaag heeft XBOX de primeur voor de tweede aflevering van de Under the Hood with Hibi-serie.

Speeder bikes, de zogenaamde "schokraketten met een stuur", zijn volgens Shades trouwe monteur zo gevaarlijk als ze eruitzien. Deze razendsnelle voertuigen nemen brede bochten, dus beginnende bestuurders hebben het voertuig misschien niet direct onder de knie. Althans, tot je de Kinetic Burst leert te gebruiken; de truc om als een ware snelheidsduivel door de bochten te razen.

Maar geloof ons niet op onze blauwe ogen. In de onderstaande video legt Hibi je haarfijn uit hoe je de controle over het stuur behoudt.

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De Star Wars: Galactic Racer releasedatum valt op 6 oktober 2026. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.

Bron: XBOX @gamescom
Nils Hoogervorst
Nils Hoogervorst Online visibility specialist
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 37 reviews 628 artikelen geplaatst

Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Deze game ziet er wel echt heel vet uit zeg

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