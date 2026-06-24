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Star Wars: Galactic Racer bevat een roguelite campaign

Door Bram Noteboom

Diverse outlets kregen tijdens Summer Game Fest de kans om Star Wars: Galactic Racer uit te proberen. Daaruit komen nu spraakmakende details vrij.

De (voornamelijk) Amerikaanse pers was natuurlijk aanwezig tijdens het Summer Game Fest-evenement. Terwijl wij geduldig wachten op onze kans tijdens gamescom 2026 in Keulen, hebben andere journalistieke platformen al een paar previews live weten te zetten. Zo kwam ook de additionele coverage van Star Wars: Galactic Racer aan bod. De actievolle racegame wordt vergeleken met Burn-Out, waarin opponenten van de weg beuken net zo belangrijk is als snel over de tracks te scheuren.

Of je het nou verrassend vindt of niet: de singleplayer-campaign wordt tot nu toe ook geprezen. Fuse Games en Secret Mode bieden met Star Wars: Galactic Racer een verhalende campaign en die maakt gebruik van roguelite-progressie. Elke keer mag je kiezen aan wat voor soort evenement je deelneemt om zo verder te komen in het verhaal. Wees echter wel bewust van de consequenties. Als je te vaak crasht, moet je simpelweg opnieuw beginnen. Vele outlets laten weten dat de roguelite-progressie misschien wel de sleutel is om de herspeelbaarheid van de game te verbeteren.

Star Wars Galactic Racer roguelite campaign

Star Wars: Galactic Racer is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 12:19

Klinkt goed! Previews zijn positief.

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