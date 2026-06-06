Voormalig Forza Horizon-devs komen met racegame Clutch

Klaar met Playground Games' Forza Horizon 6? Zet dan vooral de volgende open-wereld racegame op je razendsnelle wishlist, genaamd Clutch.

De voormalig Forza Horizon-devs Maverick Games komen met deze frisse IP. Wederom staat het actievolle racen centraal, maar wat geeft Clutch nou bestaansrecht? Er wordt een grote focus gelegd op het narratief. Drama, conflict en spektakel staan centraal in deze verhalende racegame. De werelden van professioneel en underground racing raken verweven. Daarbij horen de moeilijke keuzes. Waar leg jij de voorkeur? Hoe je het ook wendt of keert: het karren door de French Riviera blijft een belangrijk onderdeel.

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Clutch is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.