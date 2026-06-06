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Voormalig Forza Horizon-devs komen met racegame Clutch

Door Bram Noteboom

Klaar met Playground Games' Forza Horizon 6? Zet dan vooral de volgende open-wereld racegame op je razendsnelle wishlist, genaamd Clutch.

De voormalig Forza Horizon-devs Maverick Games komen met deze frisse IP. Wederom staat het actievolle racen centraal, maar wat geeft Clutch nou bestaansrecht? Er wordt een grote focus gelegd op het narratief. Drama, conflict en spektakel staan centraal in deze verhalende racegame. De werelden van professioneel en underground racing raken verweven. Daarbij horen de moeilijke keuzes. Waar leg jij de voorkeur? Hoe je het ook wendt of keert: het karren door de French Riviera blijft een belangrijk onderdeel.

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Clutch is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Clutch
Clutch

Ontwikkelaar

Maverick Games Limited

Uitgever

Maverick Games Limited

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 03:10

Dit ziet er veelbelovend uit.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
4 weken geleden om 01:43

Zag er interessant uit.

0
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