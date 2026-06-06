Voormalig Forza Horizon-devs komen met racegame Clutch
Klaar met Playground Games' Forza Horizon 6? Zet dan vooral de volgende open-wereld racegame op je razendsnelle wishlist, genaamd Clutch.
De voormalig Forza Horizon-devs Maverick Games komen met deze frisse IP. Wederom staat het actievolle racen centraal, maar wat geeft Clutch nou bestaansrecht? Er wordt een grote focus gelegd op het narratief. Drama, conflict en spektakel staan centraal in deze verhalende racegame. De werelden van professioneel en underground racing raken verweven. Daarbij horen de moeilijke keuzes. Waar leg jij de voorkeur? Hoe je het ook wendt of keert: het karren door de French Riviera blijft een belangrijk onderdeel.
Clutch is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gameplay
Bekijk hier rauwe gameplay van racegame CLUTCH
Met deze temperaturen heb je het liefst een frisse wind in je gezicht. Check daarom hier de gloednieuwe gameplay van de racegame CLUTCH!3 reacties
-
Nieuws
Racegame van Maverick Games wordt volgende week aangekondigd
De onthulling van Maverick Games' AAA racegame zit eraan te komen. De ontwikkelaar heeft een unieke countdown gestart die aftelt naar volgende week.2 reacties
Dit ziet er veelbelovend uit.
Zag er interessant uit.