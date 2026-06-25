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Bekijk hier rauwe gameplay van racegame CLUTCH

Door Bram Noteboom

Met deze temperaturen heb je het liefst een frisse wind in je gezicht. Check daarom hier de gloednieuwe gameplay van de racegame CLUTCH!

CLUTCH is het aanstaande project van Maverick Games; de ontwikkelaar die van leiding wordt voorzien door ex-Forza Horizon-devs. De vergelijkingen worden dan ook snel getrokken: het gaat om actievolle beelden met een gezonde dosis arcade, terwijl de audiovisuals ook van hoog niveau zijn; zelfs in deze vroege build. Verder doet de UI sterk denken aan de XBOX-gameserie, terwijl er ook diverse dingen te doen zijn in de open-wereld, zoals speedtraps, waardoor de Horizon-ervaring moeilijk los te koppelen is.

Echter, Maverick Games probeert zich op andere gebieden te onderscheiden. Zo is er een modus aanwezig met de nadruk op verhalende elementen, terwijl je ook niet als een crimineel over de wegen kan snellen. Tenminste, dat kan wel, maar dan krijg je de politie aan je broek. Check hieronder alle details en luister naar het commentaar van de ontwikkelaars.

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CLUTCH is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Maverick Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Clutch
Clutch

Ontwikkelaar

Maverick Games Limited

Uitgever

Maverick Games Limited

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 18:25

Ik ben benieuwd naar meer.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 10:43

Wat een enorme veelheid motionblur terwijl je aan het racen ben joh.. moet eerst bevestigd worden dat motion blur uitgezet kan worden voor ik ook maar enigzins interesse kan opwekken 🤣🤣

0
Avatar Choffie
Choffie
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 09:35

Concept is leuk en het racen "on track" ziet er oke uit maar de open wereld voelt op een of andere manier gek en een beetje saai. Denk omdat ik de snelheid niet echt zie.
Het toevoegen van arcade elementen zoals die kabel die je afschiet voor snelle bochten voelt een beetje misplaatst als de rest realistisch moet aanvoelen.

Mixed feelings alom.

0
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