Bekijk hier rauwe gameplay van racegame CLUTCH
Met deze temperaturen heb je het liefst een frisse wind in je gezicht. Check daarom hier de gloednieuwe gameplay van de racegame CLUTCH!
CLUTCH is het aanstaande project van Maverick Games; de ontwikkelaar die van leiding wordt voorzien door ex-Forza Horizon-devs. De vergelijkingen worden dan ook snel getrokken: het gaat om actievolle beelden met een gezonde dosis arcade, terwijl de audiovisuals ook van hoog niveau zijn; zelfs in deze vroege build. Verder doet de UI sterk denken aan de XBOX-gameserie, terwijl er ook diverse dingen te doen zijn in de open-wereld, zoals speedtraps, waardoor de Horizon-ervaring moeilijk los te koppelen is.
Echter, Maverick Games probeert zich op andere gebieden te onderscheiden. Zo is er een modus aanwezig met de nadruk op verhalende elementen, terwijl je ook niet als een crimineel over de wegen kan snellen. Tenminste, dat kan wel, maar dan krijg je de politie aan je broek. Check hieronder alle details en luister naar het commentaar van de ontwikkelaars.
CLUTCH is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer
Voormalig Forza Horizon-devs komen met racegame Clutch
Klaar met Playground Games' Forza Horizon 6? Zet dan vooral de volgende open-wereld racegame op je razendsnelle wishlist, genaamd Clutch.2 reacties
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Nieuws
Racegame van Maverick Games wordt volgende week aangekondigd
De onthulling van Maverick Games' AAA racegame zit eraan te komen. De ontwikkelaar heeft een unieke countdown gestart die aftelt naar volgende week.2 reacties
Ik ben benieuwd naar meer.
Wat een enorme veelheid motionblur terwijl je aan het racen ben joh.. moet eerst bevestigd worden dat motion blur uitgezet kan worden voor ik ook maar enigzins interesse kan opwekken 🤣🤣
Concept is leuk en het racen "on track" ziet er oke uit maar de open wereld voelt op een of andere manier gek en een beetje saai. Denk omdat ik de snelheid niet echt zie.
Het toevoegen van arcade elementen zoals die kabel die je afschiet voor snelle bochten voelt een beetje misplaatst als de rest realistisch moet aanvoelen.
Mixed feelings alom.