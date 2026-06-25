Bekijk hier rauwe gameplay van racegame CLUTCH

Met deze temperaturen heb je het liefst een frisse wind in je gezicht. Check daarom hier de gloednieuwe gameplay van de racegame CLUTCH!

CLUTCH is het aanstaande project van Maverick Games; de ontwikkelaar die van leiding wordt voorzien door ex-Forza Horizon-devs. De vergelijkingen worden dan ook snel getrokken: het gaat om actievolle beelden met een gezonde dosis arcade, terwijl de audiovisuals ook van hoog niveau zijn; zelfs in deze vroege build. Verder doet de UI sterk denken aan de XBOX-gameserie, terwijl er ook diverse dingen te doen zijn in de open-wereld, zoals speedtraps, waardoor de Horizon-ervaring moeilijk los te koppelen is.

Echter, Maverick Games probeert zich op andere gebieden te onderscheiden. Zo is er een modus aanwezig met de nadruk op verhalende elementen, terwijl je ook niet als een crimineel over de wegen kan snellen. Tenminste, dat kan wel, maar dan krijg je de politie aan je broek. Check hieronder alle details en luister naar het commentaar van de ontwikkelaars.

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CLUTCH is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.