Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Racegame van Maverick Games wordt volgende week aangekondigd

Door Simon Verbeke

De Britse ontwikkelaar Maverick Games werd enkele jaren geleden opgericht door ex-medewerkers van PlayGround Games. Er wordt inmiddels al een tijdje gewerkt aan een gloednieuwe AAA racegame en heel binnenkort zal die game ook officieel onthuld worden.

Maak je klaar voor de onthulling!

Momenteel weten we nog niet veel over deze mysterieuze game. In eerste instantie ging Amazon Games deze game uitgeven, maar die samenwerking werd eerder dit jaar stopgezet. Een kleine domper, maar dat houdt het team uiteraard niet tegen! Inmiddels is er een livestream live gegaan (check de bronlink), waarin in een Fiat Multipla (2003) wordt afgeteld naar volgende week dinsdag. Vermoedelijk zien we deze game dus verschijnen tijdens de State of Play?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Alle updates lees je uiteraard ook hier op Gameliner.

Bron: Maverick Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Clutch
Clutch

Ontwikkelaar

Maverick Games Limited

Uitgever

Maverick Games Limited

Release

Q2 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
26 mei 2026 om 19:47

Nou je moet van goede huize komen om tussen de racetoppers plaats te kunnen nemen met een nieuwe race IP, ben dan ook heel benieuwd naar deze racer.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
26 mei 2026 om 19:30

Oww nice ben benieuwd.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord