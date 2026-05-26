Racegame van Maverick Games wordt volgende week aangekondigd

De Britse ontwikkelaar Maverick Games werd enkele jaren geleden opgericht door ex-medewerkers van PlayGround Games. Er wordt inmiddels al een tijdje gewerkt aan een gloednieuwe AAA racegame en heel binnenkort zal die game ook officieel onthuld worden.

Maak je klaar voor de onthulling!

Momenteel weten we nog niet veel over deze mysterieuze game. In eerste instantie ging Amazon Games deze game uitgeven, maar die samenwerking werd eerder dit jaar stopgezet. Een kleine domper, maar dat houdt het team uiteraard niet tegen! Inmiddels is er een livestream live gegaan (check de bronlink), waarin in een Fiat Multipla (2003) wordt afgeteld naar volgende week dinsdag. Vermoedelijk zien we deze game dus verschijnen tijdens de State of Play?

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Alle updates lees je uiteraard ook hier op Gameliner.