Racegame van Maverick Games wordt volgende week aangekondigd
De Britse ontwikkelaar Maverick Games werd enkele jaren geleden opgericht door ex-medewerkers van PlayGround Games. Er wordt inmiddels al een tijdje gewerkt aan een gloednieuwe AAA racegame en heel binnenkort zal die game ook officieel onthuld worden.
Maak je klaar voor de onthulling!
Momenteel weten we nog niet veel over deze mysterieuze game. In eerste instantie ging Amazon Games deze game uitgeven, maar die samenwerking werd eerder dit jaar stopgezet. Een kleine domper, maar dat houdt het team uiteraard niet tegen! Inmiddels is er een livestream live gegaan (check de bronlink), waarin in een Fiat Multipla (2003) wordt afgeteld naar volgende week dinsdag. Vermoedelijk zien we deze game dus verschijnen tijdens de State of Play?
Alle updates lees je uiteraard ook hier op Gameliner.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Gameplay
Bekijk hier rauwe gameplay van racegame CLUTCH
Met deze temperaturen heb je het liefst een frisse wind in je gezicht. Check daarom hier de gloednieuwe gameplay van de racegame CLUTCH!3 reacties
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Trailer
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Klaar met Playground Games' Forza Horizon 6? Zet dan vooral de volgende open-wereld racegame op je razendsnelle wishlist, genaamd Clutch.2 reacties
Nou je moet van goede huize komen om tussen de racetoppers plaats te kunnen nemen met een nieuwe race IP, ben dan ook heel benieuwd naar deze racer.
Oww nice ben benieuwd.