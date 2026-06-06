An Eggstremely Hard Game, de titel zegt ei-genlijk genoeg

Na het succes van Untitled Goose Game bleek er ruimte te zijn om ganzen de hoofdrol te laten spelen in een videogame. Tijdens Summer Game Fest werd een trailer getoond van An Eggstremely Hard Game met meerdere ganzen in de hoofdrol.

Als je naar de titel van de game kijkt, dan is dat een game die onze Patrick Meurs bedacht zou kunnen hebben. Het flauwe woordgrapje verbloemt overigens niet dat dit zomaar echt eens een lastige game zou kunnen zijn. Je bent in An Eggstremely Hard Game namelijk aangewezen op elkaar. En dat gaat in de meeste gevallen gepaard met ruzie. Je doel is om samen met iemand anders een nest, gevuld met een ei, naar een andere plek te manoeuvreren. Dit moet je zien te doen door een heel level aan obstakels te overwinnen en dus zonder dat je het ei laat vallen. In de trailer die tijdens Summer Game Fest werd getoond is al goed te zien, dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan.

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An Eggstremely Hard Game verschijnt op 24 juli 2026, maar de demo is nu al speelbaar op Steam.