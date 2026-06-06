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An Eggstremely Hard Game, de titel zegt ei-genlijk genoeg

Door Patrick Lamers

Na het succes van Untitled Goose Game bleek er ruimte te zijn om ganzen de hoofdrol te laten spelen in een videogame. Tijdens Summer Game Fest werd een trailer getoond van An Eggstremely Hard Game met meerdere ganzen in de hoofdrol.

Als je naar de titel van de game kijkt, dan is dat een game die onze Patrick Meurs bedacht zou kunnen hebben. Het flauwe woordgrapje verbloemt overigens niet dat dit zomaar echt eens een lastige game zou kunnen zijn. Je bent in An Eggstremely Hard Game namelijk aangewezen op elkaar. En dat gaat in de meeste gevallen gepaard met ruzie. Je doel is om samen met iemand anders een nest, gevuld met een ei, naar een andere plek te manoeuvreren. Dit moet je zien te doen door een heel level aan obstakels te overwinnen en dus zonder dat je het ei laat vallen. In de trailer die tijdens Summer Game Fest werd getoond is al goed te zien, dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan.

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An Eggstremely Hard Game verschijnt op 24 juli 2026, maar de demo is nu al speelbaar op Steam.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot An Eggstremely Hard Game
An Eggstremely Hard Game

Ontwikkelaar

BBear Studio

Uitgever

Devotion Interactive

Release

24 juli 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 12:23

Dat wordt weer lachen met een maat of maten, beetje dit spelen, beetje lachen.

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