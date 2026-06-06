Sonic viert 35-jarig bestaan tijdens Summer Game Fest

Summer Game Fest is an sich al wel een jaarlijks feestje, maar er viel nog meer te vieren. Sonic "blue blur" the Hedgehog viert namelijk ook nog zijn 35-jarig bestaan met een speciale Summer Game Fest trailer.

Om zijn verjaardag te vieren maakte Sonic van de gelegenheid gebruik om een hele bak aan crossovers voor Sonic Racing CrossWorlds te tonen. Denk daarbij aan samenwerkingen met Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en Avatar Legends. Deze komen in de zomer en herfst van dit jaar richting de racegame. In het tweede jaar staan ook nog samenwerkingen met Godzilla en Evangelion te wachten. Tot slot werd ook nog het enorm schattige Sonic PICO PARK onthuld. Een indie game die je samen met je (niet)vrienden kunt spelen.

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Sonic PICO PARK heeft nog geen exacte releasedatum, maar verschijnt ergens later dit jaar.