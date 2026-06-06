Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Sonic viert 35-jarig bestaan tijdens Summer Game Fest

Door Patrick Lamers

Summer Game Fest is an sich al wel een jaarlijks feestje, maar er viel nog meer te vieren. Sonic "blue blur" the Hedgehog viert namelijk ook nog zijn 35-jarig bestaan met een speciale Summer Game Fest trailer.

Om zijn verjaardag te vieren maakte Sonic van de gelegenheid gebruik om een hele bak aan crossovers voor Sonic Racing CrossWorlds te tonen. Denk daarbij aan samenwerkingen met Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en Avatar Legends. Deze komen in de zomer en herfst van dit jaar richting de racegame. In het tweede jaar staan ook nog samenwerkingen met Godzilla en Evangelion te wachten. Tot slot werd ook nog het enorm schattige Sonic PICO PARK onthuld. Een indie game die je samen met je (niet)vrienden kunt spelen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Sonic PICO PARK heeft nog geen exacte releasedatum, maar verschijnt ergens later dit jaar.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Team Sonic

Uitgever

SEGA

Release

25 september 2025

Platforms

-
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:11

Dus toch een season 2 voor Sonic Racing.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord