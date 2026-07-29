Ninja Turtles nu speelbaar in Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds is in één klap vier personages rijker. De Teenage Mutant Ninja Turtles hebben zich namelijk een weg naar de game weten te banen. De betaalde DLC komt tevens gepaard met een nieuw level en voertuig.

Leonardo, Raphael, Mikey en Donatello came to eat pizza and kick some ass. Het viertal is vanaf nu beschikbaar in Sonic Racing: CrossWorlds wanneer je de betaalde DLC aanschaft. Uiteraard ontgrendelen we hiermee de vier Turtles, maar krijgen we ook toegang tot de Pizzafire Van (voertuig) en het New York City-level.

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De Sonic Racing: CrossWorlds – Teenage Mutant Ninja Turtles Pack is nu beschikbaar voor alle platformen en kent een adviesprijs van €5,99.