Ninja Turtles nu speelbaar in Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds is in één klap vier personages rijker. De Teenage Mutant Ninja Turtles hebben zich namelijk een weg naar de game weten te banen. De betaalde DLC komt tevens gepaard met een nieuw level en voertuig.
Leonardo, Raphael, Mikey en Donatello came to eat pizza and kick some ass. Het viertal is vanaf nu beschikbaar in Sonic Racing: CrossWorlds wanneer je de betaalde DLC aanschaft. Uiteraard ontgrendelen we hiermee de vier Turtles, maar krijgen we ook toegang tot de Pizzafire Van (voertuig) en het New York City-level.
De Sonic Racing: CrossWorlds – Teenage Mutant Ninja Turtles Pack is nu beschikbaar voor alle platformen en kent een adviesprijs van €5,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Oww nice vanavond maar weer even een paar laps racen.
Helaas de kinderlijke Turtles.