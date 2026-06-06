Nieuwe Soulframe trailer toont gameplay en grote wolf
Ook Digital Extremes was van de partij tijdens Summer Game Fest. In de trailer zien we nieuwe gameplaybeelden en ontmoeten we Alora, de Empress of Eldveil die kort in de video opduikt.
Het land van Alca wordt geteisterd door onheil en het is aan jou de schone taak om het land in ere te herstellen. Dit doe je met behulp van magie en krachtige vaardigheden. Wat verder in de trailer zien we ook Alora, de Emrpess of Eldveil. Zij wordt vertolkt door niemand minder dan Jennifer English die ook rollen heeft gehad in Elden Ring (Latenna), Baldur's Gate 3 (Shadowheart) en Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle). Ook kun je ogenschijnlijk op een enorme wolf rijden. Voorlopig is nog niet bekend wanneer de game verschijnt, maar fans hebben wel al de mogelijkheid om met Soulframe aan de slag te gaan. Als je een van de Soulframe Fouders bundels koopt, dan krijg je al toegang tot de Alpha build van de game.
Soulframe heeft nog geen releasedatum, maar is dus als Soulframe Preludes wel al speelpaar in de vroegtijdige Alpha playtest.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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