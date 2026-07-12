Zo krijg je permanente toegang tot Soulframe voor launch

Digital Extremes had meer op zak tijdens TennoCon 2026. Zo bracht de ontwikkelaar ook de Soulframe: Warsongs-trailer met zich mee. Deze trailer gaat gepaard met de mededeling dat je je nu nog kunt inschrijven voor permanente toegang tot de game.

Met een korte trailer krijgen we meer te zien van Warsongs, een nieuwe Fable binnen Soulframe: Preludes. Ook deelt de ontwikkelaar mede dat we ons nu nog kunnen inschrijven voor permanente toegang tot Soulframe wanneer de game officieel verschijnt. Dat inschrijven eindigt naar verluidt op 12 juli 2026, oftewel vandaag. Mocht jij dus je Envoy Title en Alca's Eye willen claimen bij de lancering, dan is dit je laatste kans. Check de link in de bron voor een directe verwijzing naar de inschrijfpagina.