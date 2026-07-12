Zo krijg je permanente toegang tot Soulframe voor launch
Digital Extremes had meer op zak tijdens TennoCon 2026. Zo bracht de ontwikkelaar ook de Soulframe: Warsongs-trailer met zich mee. Deze trailer gaat gepaard met de mededeling dat je je nu nog kunt inschrijven voor permanente toegang tot de game.
Met een korte trailer krijgen we meer te zien van Warsongs, een nieuwe Fable binnen Soulframe: Preludes. Ook deelt de ontwikkelaar mede dat we ons nu nog kunnen inschrijven voor permanente toegang tot Soulframe wanneer de game officieel verschijnt. Dat inschrijven eindigt naar verluidt op 12 juli 2026, oftewel vandaag. Mocht jij dus je Envoy Title en Alca's Eye willen claimen bij de lancering, dan is dit je laatste kans. Check de link in de bron voor een directe verwijzing naar de inschrijfpagina.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Stom, ik mag de username potatojesus niet claimen 🙄
Oogt gaaf, lekker sfeertje wel.