Geannuleerde Quake 4-uitbreiding duikt op via GitHub

Een verloren gewaande uitbreiding voor Quake 4 is na jaren onverwacht opgedoken op GitHub. De build van Quake 4: The Awakening werd gevonden op een oude harde schijf en lijkt volgens verschillende aanwijzingen echt te zijn.

Quake 4: The Awakening werd ontwikkeld door Ritual Entertainment, de studio achter onder meer SiN. Activision besloot de uitbreiding uiteindelijk te annuleren vanwege tegenvallende verkoop van Quake 4. Daarmee leek het project voorgoed verloren, totdat programmeur Justin Marshall de bestanden ontdekte op een harde schijf in een tweedehands vintage pc die hij had gekocht. Marshall werkte in het verleden aan games als The Evil Within, XCOM 2, Dead Island 2 en The Dark Pictures Anthology. Hij ontdekte de bestanden op een moment dat hij zelf door een moeilijke periode ging. Op de GitHub-pagina van de build vertelt hij dat hij midden in een scheiding zat en dat de vondst een grote impact op hem had. Volgens Marshall hielp het project hem op een moment waarop hij dat hard nodig had.

De bestanden zijn inmiddels op GitHub geplaatst met het oog op gamepreservatie. Marshall hoopt daarnaast dat de community met de gevonden versie aan de slag gaat en er iets nieuws mee kan doen. Er zijn verschillende aanwijzingen dat de build echt afkomstig is van Ritual Entertainment. Zo bevatten de configuratiebestanden namen van voormalige medewerkers van de studio, waaronder Richard 'Levelord' Grey, bekend van zijn werk aan Duke Nukem 3D, en Michael 'RomSteady' Russell. Russell sprak eerder over de uitbreiding en vertelde toen dat het project voor ongeveer 95 procent klaar was toen Activision de stekker eruit trok. De gevonden build lijkt dat verhaal te ondersteunen, want spelers hebben de uitbreiding inmiddels zelf kunnen starten.

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Een video van YouTuber pagb666 laat de eerste drie missies van The Awakening zien. Daarin zijn onder meer nieuwe wapens te zien, waaronder een cryo cannon. Ook bevat de uitbreiding een gedeelte waarin spelers een mech besturen. Niet alles lijkt af te zijn. Sommige scripted sequences vertonen nog duidelijke gebreken, maar het grootste deel van de getoonde content lijkt speelbaar. De staat van de build maakt het dan ook aannemelijk dat Ritual Entertainment al ver met de ontwikkeling was voordat Activision het project annuleerde.

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De gevonden versie is geen officiële release en het is nog maar de vraag wat er in de toekomst mee gebeurt. Marshall heeft de bestanden vooral beschikbaar gemaakt voor behoud van het project en hoopt dat de community ermee aan de slag gaat. Omdat een groot deel van de uitbreiding al lijkt te werken, is het niet uitgesloten dat fans de ontbrekende onderdelen kunnen herstellen of de bestaande content verder kunnen afwerken. Voorlopig blijft The Awakening daarmee een stukje Quake-geschiedenis dat na bijna twintig jaar weer boven water is gekomen.