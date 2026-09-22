Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt gepaard met Update 1.5
De volgende uitbreiding voor Jurassic World Evolution 3 komt volgende week al te verschijnen. Bereid je voor op de oosterse cultuur in de Prehistoric East-DLC.
Terwijl Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast vorige maand kwam te verschijnen, is het alweer tijd voor de volgende expansie. Op 29 september 2026 brengt Frontier Developments de Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East-DLC uit. Er worden een hele hoop bouwstukken in de uitbreiding inbegrepen, zoals majestueuze drakenbogen, oplichtende lotusbloemen, bronzen drakenbeelden, marmeren wachterleeuwen en andere items die sterk doen denken aan de cultuur uit Azië. Daarnaast worden er hologrammen toegevoegd voor de liefhebbers van moderne snufjes in hun parken. Verder worden er vijf nieuwe soorten worden aan je park toegevoegd, mits je er een paar euro voor over hebt. De onderstaande trailer laat enkel één dino zien, maar de volledige line-up wordt zo vormgegeven:
- Nanshiungosaurus - Het zachtaardige paradepaardje van de Prehistoric East-DLC is een in verenkleed gehulde therizinosaurus
- Gobisaurus - Een kleine, maar wandelende tank uit het Krijt, afkomstig van de familie ankylosauriërs
- Yangchuanosaurus - Een toproofdier uit het Jura met opvallende kaken en felle kleuren
- Sinosauropteryx - Een schattige, maar ook nieuwsgierige vleeseter
- Tarbosaurus - De Aziatische neef van de Tyrannosaurus Rex
De uitbreiding komt overigens gepaard met de gratis 1.5-update. Middels deze download worden spelers van gratis features voorzien, zoals bouwbare bruggen, een nieuw design voor de Carcharodontosaurus en andere bugfixes.
Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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