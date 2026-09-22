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Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East komt gepaard met Update 1.5

Door Bram Noteboom
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De volgende uitbreiding voor Jurassic World Evolution 3 komt volgende week al te verschijnen. Bereid je voor op de oosterse cultuur in de Prehistoric East-DLC.

Terwijl Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast vorige maand kwam te verschijnen, is het alweer tijd voor de volgende expansie. Op 29 september 2026 brengt Frontier Developments de Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East-DLC uit. Er worden een hele hoop bouwstukken in de uitbreiding inbegrepen, zoals majestueuze drakenbogen, oplichtende lotusbloemen, bronzen drakenbeelden, marmeren wachterleeuwen en andere items die sterk doen denken aan de cultuur uit Azië. Daarnaast worden er hologrammen toegevoegd voor de liefhebbers van moderne snufjes in hun parken. Verder worden er vijf nieuwe soorten worden aan je park toegevoegd, mits je er een paar euro voor over hebt. De onderstaande trailer laat enkel één dino zien, maar de volledige line-up wordt zo vormgegeven:

  • Nanshiungosaurus - Het zachtaardige paradepaardje van de Prehistoric East-DLC is een in verenkleed gehulde therizinosaurus
  • Gobisaurus - Een kleine, maar wandelende tank uit het Krijt, afkomstig van de familie ankylosauriërs
  • Yangchuanosaurus - Een toproofdier uit het Jura met opvallende kaken en felle kleuren
  • Sinosauropteryx - Een schattige, maar ook nieuwsgierige vleeseter
  • Tarbosaurus - De Aziatische neef van de Tyrannosaurus Rex
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De uitbreiding komt overigens gepaard met de gratis 1.5-update. Middels deze download worden spelers van gratis features voorzien, zoals bouwbare bruggen, een nieuw design voor de Carcharodontosaurus en andere bugfixes.

Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5538 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
42 minuten geleden

Het pakt me wel minder dan deel 1/2 helaas.

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