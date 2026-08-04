Deinosuchus staat centraal in Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast-DLC
Zoals voorspeld in de Update 1.4-trailer ontvangt Jurassic World Evolution 3 een gloednieuwe DLC. Zet je schrap voor de Deinosuchus in Crocodilia Coast!
Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast brengt (semi-)aquatische dieren naar je dinopark en levert meteen de bouwmaterialen om er een waar spetterfeest van te maken. Van hutjes aan het water tot blauwdrukken voor plankenpaden; Crocodilia Coast geeft spelers genoeg opties om vermaak aan het water te bouwen. Verder worden er vijf soorten toegevoegd, waarvan drie totaal nieuwe dieren én twee bekende soorten uit de vorige games. Het gaat om de volgende reptielen:
- Deinosuchus - Een gigantische krokodil van tien meter lang en met een grotere bijtkracht dan een Tyrannosaurus Rex.
- Postosuchus - Een achterneefje van een moderne krokodilachtige met krachtige kaken en dolkachtige tanden.
- Desmatosuchus - Een plantenetend familielid van de moderne krokodil met twee grote uitsteeksels op de schouderbladen.
- Styxosaurus - Een Plesiosaurus met een lange nek; vernoemd naar de mythologische rivier de Styx.
- Shonisaurus - Een gigantische, ronde ichtyosaurus uit het late Trias.
Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Cool! Tijd geleden deel 1 of 2 gekocht voor paar euro op steam, maar ik heb geen werkende game PC haha. Hopelijk komt het er ooit nog van om te spelen.
Ziet er wel cool uit!