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Deinosuchus staat centraal in Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast-DLC

Door Bram Noteboom
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Zoals voorspeld in de Update 1.4-trailer ontvangt Jurassic World Evolution 3 een gloednieuwe DLC. Zet je schrap voor de Deinosuchus in Crocodilia Coast!

Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast brengt (semi-)aquatische dieren naar je dinopark en levert meteen de bouwmaterialen om er een waar spetterfeest van te maken. Van hutjes aan het water tot blauwdrukken voor plankenpaden; Crocodilia Coast geeft spelers genoeg opties om vermaak aan het water te bouwen. Verder worden er vijf soorten toegevoegd, waarvan drie totaal nieuwe dieren én twee bekende soorten uit de vorige games. Het gaat om de volgende reptielen:

  • Deinosuchus - Een gigantische krokodil van tien meter lang en met een grotere bijtkracht dan een Tyrannosaurus Rex.
  • Postosuchus - Een achterneefje van een moderne krokodilachtige met krachtige kaken en dolkachtige tanden.
  • Desmatosuchus - Een plantenetend familielid van de moderne krokodil met twee grote uitsteeksels op de schouderbladen.
  • Styxosaurus - Een Plesiosaurus met een lange nek; vernoemd naar de mythologische rivier de Styx.
  • Shonisaurus - Een gigantische, ronde ichtyosaurus uit het late Trias.
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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Surtr
Surtr
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 11:53

Cool! Tijd geleden deel 1 of 2 gekocht voor paar euro op steam, maar ik heb geen werkende game PC haha. Hopelijk komt het er ooit nog van om te spelen.

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Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 21:00

Ziet er wel cool uit!

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