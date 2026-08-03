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Jurassic World Evolution 3 teaset met Update 1.4 naar volgende DLC

Door Bram Noteboom
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Goed nieuws voor de Jurassic World Evolution 3-fans! Update 1.4 brengt felbegeerde features naar de game, maar weet verder ook de volgende DLC te teasen.

Laten we beginnen met de invulling van Update 1.4. Spelers mogen in ieder geval rekenen op de terugkeer van een geliefde 'marine reptile', namelijk de Elasmosaurus. Dit wezen heeft een kenmerkend lange nek, waarmee het met gemak vissen kon vangen. Verder wordt de Workshop aangekleed met nieuwe opties, zodat je makkelijker je favoriete bouwitems kan terugvinden. Over deze items gesproken: Update 1.4 brengt eindelijk glas als plaatsbaar object mee, zodat je jouw creaties nog meer details kan geven. Verder wordt de sandbox-modus verrijkt met nieuwe opties en een map, terwijl de onderstaande trailer afsluit met een geheimzinnig beest op de achtergrond. Is dat een krokodil?

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Jurassic World Evolution 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Update 1.4 is gratis te downloaden vanaf 11 augustus 2026.

Bron: Frontier Developments
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5261 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

21 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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