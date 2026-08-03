Fire Emblem: Fortune's Weave Nintendo Direct bevestigd voor 4 augustus 2026
Klaar voor een nieuwe show? Markeer dan 4 augustus 2026 in je agenda, want dan vindt de Fire Emblem: Fortune's Weave Direct plaats.
Dit nieuws werd bekendgemaakt via de Nintendo Today!-app. De strategische JRPG Fire Emblem: Fortune's Weave wordt 4 augustus 2026 om 16:00 in de schijnwerpers geplaatst. Nintendo- en/of Fire Emblem-fans mogen zich opmaken voor een uitgebreide blik over de game. Naast The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake lijkt dit toch de grootste release te worden van Nintendo die nog moet uitkomen, dus extra informatie kan nooit kwaad.
Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.
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Ik loop voor veel Nintendo dingen warm maar deze weken zijn niet echt voor mij met Splatoon en Fire Emblem. Not my cup of tea.
Dit is heel goed nieuws voor de Fire Emblem fans.
Heb zelf helaas niets met de Fire Emblem ip 😞.
Hopelijk in september de Ocarina of Time Remake Direct 💪🏻.
Ontzettend veel zin in deze game. Weet niet of ik de direct ga kijken.
Ik heb geen S2. Maar zodra ik er 1 heb is dit de game die ik zeker erbij koop. En dan ook 3 houses nog een keer doorlopen.
Van alle S1 games heb ik die FE echt de meeste uren in gestoken.
En ja dat kwam met name door de character building die je kon doen. En daar hoop ik ook bij deze weer op.
En dan mogelijk de andere S1 game van FE( Engage) ook nog proberen maar nooit aan toe gekomen.
Helaas niet mijn type game het is qua type toch Mario and Rabbids alleen dan veel dieper?
Ik ben zeker hyped voor de game, maar de release datum is al bekend, dus verder hoef ik dit niet te zien eigenlijk.
Voor mij is het pas "Breaking" wanneer de Ocarina of Time direct aangekondigd wordt. Maar ja, ik heb dan ook helemaal niks met Fire Emblem, dus heb makkelijk praten haha.