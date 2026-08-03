Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Fire Emblem: Fortune's Weave Nintendo Direct bevestigd voor 4 augustus 2026

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Klaar voor een nieuwe show? Markeer dan 4 augustus 2026 in je agenda, want dan vindt de Fire Emblem: Fortune's Weave Direct plaats.

Dit nieuws werd bekendgemaakt via de Nintendo Today!-app. De strategische JRPG Fire Emblem: Fortune's Weave wordt 4 augustus 2026 om 16:00 in de schijnwerpers geplaatst. Nintendo- en/of Fire Emblem-fans mogen zich opmaken voor een uitgebreide blik over de game. Naast The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake lijkt dit toch de grootste release te worden van Nintendo die nog moet uitkomen, dus extra informatie kan nooit kwaad.

Fire Emblem Fortunes Weave Nintendo Direct

Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Today!
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5261 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave

Ontwikkelaar

Intelligent Systems

Uitgever

Nintendo

Release

17 september 2026

Platforms

NS2
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik loop voor veel Nintendo dingen warm maar deze weken zijn niet echt voor mij met Splatoon en Fire Emblem. Not my cup of tea.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Dit is heel goed nieuws voor de Fire Emblem fans.
Heb zelf helaas niets met de Fire Emblem ip 😞.
Hopelijk in september de Ocarina of Time Remake Direct 💪🏻.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Ontzettend veel zin in deze game. Weet niet of ik de direct ga kijken.

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ik heb geen S2. Maar zodra ik er 1 heb is dit de game die ik zeker erbij koop. En dan ook 3 houses nog een keer doorlopen.
Van alle S1 games heb ik die FE echt de meeste uren in gestoken.
En ja dat kwam met name door de character building die je kon doen. En daar hoop ik ook bij deze weer op.

En dan mogelijk de andere S1 game van FE( Engage) ook nog proberen maar nooit aan toe gekomen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Helaas niet mijn type game het is qua type toch Mario and Rabbids alleen dan veel dieper?

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Ik ben zeker hyped voor de game, maar de release datum is al bekend, dus verder hoef ik dit niet te zien eigenlijk.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
4 uur geleden

Voor mij is het pas "Breaking" wanneer de Ocarina of Time direct aangekondigd wordt. Maar ja, ik heb dan ook helemaal niks met Fire Emblem, dus heb makkelijk praten haha.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord