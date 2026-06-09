Releasedatum Fire Emblem: Fortune's Weave bekendgemaakt
De releasedatum van Fire Emblem: Fortune's Weave is officieel bekend. De game verschijnt nog net voor het einde van de zomer.
Geen zorgen, Fire Emblem-fans. Hoewel je het door de radiostilte na de aankondiging van Fire Emblem: Fortune's Weave wel zou denken, zijn jullie niet door Nintendo vergeten. In een nieuwe trailer maken we kennis met onze vier helden: Cai, Dietrich, Theodora en Leda.
De trailer biedt ook meer informatie over de activiteiten buiten het slagveld. Rekruteer na de strategische gameplay bijvoorbeeld bondgenoten of begeef je buiten de veilige grenzen van Dagsion om ervaring op te doen. Je hebt de volledige vrijheid over hoe jij jouw vrije tijd spendeert.
De trailer eindigt met meer verwijzingen naar Fire Emblem: Three Houses in de vorm van achtergrondmuziek en wat lijkt op een oudere Sothis, wat het aannemelijker maakt dat er een verbinding tussen de twee games bestaat.
Fire Emblem: Fortune's Weave verschijnt op 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. De game ontvangt dan ook een speciale editie, de Dagdan Collection, met diverse bonussen.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
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Staat heel hoog op mijn lijstje. Hoop wel dat ze wat unieks gaan doen met het verhaal en speelbare characters. Het lijkt nu wel heel erg op een kopie van Three Houses.
Twijfel heel erg. Lijken weer veel randzaken in te zitten waar ik geen zin in heb... Ik wil gewoon stukje verhaal en Bam weer in een gevecht...
Erg veel zin in.
Heel veel zin in deze, maar ik had wel een Switch 2 versie van Three Houses verwacht ook eigenlijk.
Deze gaat er zeker komen voor mij! Maar september? Dat komt goed uit, want dan plukt ik de game wel van marktplaats voor een paar tientjes minder, want holy sh!t, heb je gezien wat voor bangers er uitkomen in september? Allemaal GOTY materiaal joh, hahah!