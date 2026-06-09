Releasedatum Fire Emblem: Fortune's Weave bekendgemaakt

De releasedatum van Fire Emblem: Fortune's Weave is officieel bekend. De game verschijnt nog net voor het einde van de zomer.

Geen zorgen, Fire Emblem-fans. Hoewel je het door de radiostilte na de aankondiging van Fire Emblem: Fortune's Weave wel zou denken, zijn jullie niet door Nintendo vergeten. In een nieuwe trailer maken we kennis met onze vier helden: Cai, Dietrich, Theodora en Leda.

De trailer biedt ook meer informatie over de activiteiten buiten het slagveld. Rekruteer na de strategische gameplay bijvoorbeeld bondgenoten of begeef je buiten de veilige grenzen van Dagsion om ervaring op te doen. Je hebt de volledige vrijheid over hoe jij jouw vrije tijd spendeert.

De trailer eindigt met meer verwijzingen naar Fire Emblem: Three Houses in de vorm van achtergrondmuziek en wat lijkt op een oudere Sothis, wat het aannemelijker maakt dat er een verbinding tussen de twee games bestaat.

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Fire Emblem: Fortune's Weave verschijnt op 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. De game ontvangt dan ook een speciale editie, de Dagdan Collection, met diverse bonussen.