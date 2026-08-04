Fire Emblem: Fortune's Weave-gameplay uit Nintendo Direct onthuld
De Nintendo Direct van Fire Emblem: Fortune's Weave bracht een lading aan gameplay met zich mee. Check hier het overzicht met alle belangrijke informatie.
Het is eindelijk tijd voor de Fire Emblem-fans om te genieten van de aanstaande entree in de befaamde reeks. Hieronder vind je maar liefst twintig minuten aan diepgaande gameplay, waarin het verhaal, de mechanics en nog veel meer de revue passeren. Het Dagdan Empire floreert al 1500 jaar onder het bewind van de goden. In de hoofdstad, genaamd Dagsion, vinden de zogeheten 'Heroic Games' plaats, waarbij de winnaar een wens mag doen. Uiteraard trekt dit volk aan over het gehele land, maar Fire Emblem: Fortune's Weave focust zich op vier helden: Cai, Dietrich, Theodora en Leda.
Deze personages staan dan ook centraal in de onderstaande gameplaybeelden, waarin de invloeden van zowel het strategiegenre als het JRPG-genre goed kenbaar worden gemaakt. De agency wordt bij de speler gelaten. Jij krijgt namelijk de verantwoordelijkheid om het personage van jouw keuze naar de overwinning te leiden, terwijl hun uniek verhaal wordt ontwikkeld tussen alle gevechten door.
Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2.
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Preview
Preview: Fire Emblem: Fortune's Weave - Een interessante tijdreis
Claudia heeft de eerste paar uurtjes van Fire Emblem: Fortune's Weave achter zich en deelt in deze preview haar eerste ervaringen.2 reacties
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Trailer
Alles staat klaar in Fire Emblem: Fortune's Weave's nieuwe trailer
De nieuwe trailer van Fire Emblem: Fortune's Weave laat ons meer zien van de Heroic Games en de vier helden die centraal staan in het verhaal.1 reactie
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Breaking!
Kijk hier de Fire Emblem: Fortune's Weave Nintendo Direct om 16:00
Klaar voor een nieuwe show? Markeer dan 4 augustus 2026 in je agenda, want dan vindt de Fire Emblem: Fortune's Weave Direct plaats.45 reacties
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Heb een stukje gekeken. En opzich met Mario and Rabbids 2 delen met deze gameplay gespeeld. Alleen ja deze serie trekt mij totaal niet aan. Maar goed niet alles kan je ding zijn. Maar met Xenoblade volgend jaar en dit jaar Fire Emblem zijn de game series van Nintendo waar ik niets mee heb uit de weg dus vanaf september op Xenoblade na alleen maar generale Nintendo direct presentaties met games waar ik gelukkig van wordt Nintendo 😋
Dat ziet er lekker uit, ik heb er zin in! Ben wel benieuwd hoe de timeshift uitpakt wat betreft de toon van het verhaal, maar dat merken we vanzelf
You have my sword, and my bow, my axe.. AND MY GLOCK
Ontzettend veel zin in deze game.