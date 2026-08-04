Fire Emblem: Fortune's Weave-gameplay uit Nintendo Direct onthuld

De Nintendo Direct van Fire Emblem: Fortune's Weave bracht een lading aan gameplay met zich mee. Check hier het overzicht met alle belangrijke informatie.

Het is eindelijk tijd voor de Fire Emblem-fans om te genieten van de aanstaande entree in de befaamde reeks. Hieronder vind je maar liefst twintig minuten aan diepgaande gameplay, waarin het verhaal, de mechanics en nog veel meer de revue passeren. Het Dagdan Empire floreert al 1500 jaar onder het bewind van de goden. In de hoofdstad, genaamd Dagsion, vinden de zogeheten 'Heroic Games' plaats, waarbij de winnaar een wens mag doen. Uiteraard trekt dit volk aan over het gehele land, maar Fire Emblem: Fortune's Weave focust zich op vier helden: Cai, Dietrich, Theodora en Leda.

Deze personages staan dan ook centraal in de onderstaande gameplaybeelden, waarin de invloeden van zowel het strategiegenre als het JRPG-genre goed kenbaar worden gemaakt. De agency wordt bij de speler gelaten. Jij krijgt namelijk de verantwoordelijkheid om het personage van jouw keuze naar de overwinning te leiden, terwijl hun uniek verhaal wordt ontwikkeld tussen alle gevechten door.

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Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2.