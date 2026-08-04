Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Fire Emblem: Fortune's Weave-gameplay uit Nintendo Direct onthuld

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De Nintendo Direct van Fire Emblem: Fortune's Weave bracht een lading aan gameplay met zich mee. Check hier het overzicht met alle belangrijke informatie.

Het is eindelijk tijd voor de Fire Emblem-fans om te genieten van de aanstaande entree in de befaamde reeks. Hieronder vind je maar liefst twintig minuten aan diepgaande gameplay, waarin het verhaal, de mechanics en nog veel meer de revue passeren. Het Dagdan Empire floreert al 1500 jaar onder het bewind van de goden. In de hoofdstad, genaamd Dagsion, vinden de zogeheten 'Heroic Games' plaats, waarbij de winnaar een wens mag doen. Uiteraard trekt dit volk aan over het gehele land, maar Fire Emblem: Fortune's Weave focust zich op vier helden: Cai, Dietrich, Theodora en Leda.

Deze personages staan dan ook centraal in de onderstaande gameplaybeelden, waarin de invloeden van zowel het strategiegenre als het JRPG-genre goed kenbaar worden gemaakt. De agency wordt bij de speler gelaten. Jij krijgt namelijk de verantwoordelijkheid om het personage van jouw keuze naar de overwinning te leiden, terwijl hun uniek verhaal wordt ontwikkeld tussen alle gevechten door.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave

Ontwikkelaar

Intelligent Systems

Uitgever

Nintendo

Release

17 september 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 16:31 bewerkt

Heb een stukje gekeken. En opzich met Mario and Rabbids 2 delen met deze gameplay gespeeld. Alleen ja deze serie trekt mij totaal niet aan. Maar goed niet alles kan je ding zijn. Maar met Xenoblade volgend jaar en dit jaar Fire Emblem zijn de game series van Nintendo waar ik niets mee heb uit de weg dus vanaf september op Xenoblade na alleen maar generale Nintendo direct presentaties met games waar ik gelukkig van wordt Nintendo 😋

0
Avatar Roden603
Roden603
lvl3 XP Farmer
1 week geleden om 16:26

Dat ziet er lekker uit, ik heb er zin in! Ben wel benieuwd hoe de timeshift uitpakt wat betreft de toon van het verhaal, maar dat merken we vanzelf

0
Avatar Rimpelnek
Rimpelnek
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 16:10

You have my sword, and my bow, my axe.. AND MY GLOCK

2
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 16:02 bewerkt

Ontzettend veel zin in deze game.

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord