Fire Emblem: Fortune's Weave vereist flink wat opslagruimte
Op 17 september 2026 is de Nintendo Switch 2 een exclusieve game rijker. Fire Emblem: Fortune's Weave voorziet de Switch 2 namelijk komende week van wat klassieke strategygameplay. Kom jij systematisch opslagruimte tekort? Maak dan maar alvast wat ruimte vrij, want Fire Emblem: Fortune's Weave neemt zo'n 27,5 GB aan ruimte in beslag.
Een kleine week voor de release heeft Nintendo eindelijk de productpagina van Fire Emblem: Fortune's Weave geüpdatet. In de nieuwe productinformatie valt te lezen dat de basegame 27,5 GB aan opslagruimte vereist, exclusief patches. Dat is een flinke stap omhoog voor de franchise. Ter vergelijking: Fire Emblem: Three Houses vereist 11,6 GB en Fire Emblem: Engage vreet 16,6 GB aan opslagruimte. Uiteraard is dit een nieuwe generatie en de soortgelijke voorganger (Three Houses) stamt uit 2019. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de opslagvereisten groeien. Of dat per se resulteert in een betere game, moet nog blijken.
Fire Emblem: Fortune's Weave verschijnt op 17 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Nintendo games moet je gewoon fysiek kopen, want anders zit je Switch al snel vol.
Ik kan niet wachten!
Met de games van tegenwoordig vind ik het nog wel mee vallen gelukkig. Er zijn al zoveel games van 50gb of meer op de S2 dat ik hier niet meer van op kijk.