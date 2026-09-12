Groot nieuws voor Warcraft-spelers. Een gloednieuwe campagne is namelijk onderweg naar Warcraft III Reforged. Sorry, zei ik onderweg? Nee, ik bedoelde is nu beschikbaar. Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is een gloednieuw hoofdstuk voor de game en is vanaf vandaag beschikbaar!

Voor het eerst in twintig jaar tijd krijgt Warcraft III een gloednieuwe campagne. De uitbreiding is voorzien van bekende personages, maar bevat ook een flink aantal nieuwe gezichten. In de uitbreiding keren we terug naar de laatste dagen van Lordaeron, waar we de val van het rijk ervaren, maar tegelijkertijd een nieuw rijk stichten. Naar verluidt moet de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom-campagne dertig uur in beslag nemen.

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Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is vanaf vandaag verkrijgbaar als nieuwe campagne voor de game op pc.