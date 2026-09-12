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Nieuwe campagne Forsaken Kingdom nu te spelen in Warcraft III Reforged

Door Rudy Wijnberg
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Groot nieuws voor Warcraft-spelers. Een gloednieuwe campagne is namelijk onderweg naar Warcraft III Reforged. Sorry, zei ik onderweg? Nee, ik bedoelde is nu beschikbaar. Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is een gloednieuw hoofdstuk voor de game en is vanaf vandaag beschikbaar!

Voor het eerst in twintig jaar tijd krijgt Warcraft III een gloednieuwe campagne. De uitbreiding is voorzien van bekende personages, maar bevat ook een flink aantal nieuwe gezichten. In de uitbreiding keren we terug naar de laatste dagen van Lordaeron, waar we de val van het rijk ervaren, maar tegelijkertijd een nieuw rijk stichten. Naar verluidt moet de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom-campagne dertig uur in beslag nemen.

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Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is vanaf vandaag verkrijgbaar als nieuwe campagne voor de game op pc.

Bron: BlizzCon 2026
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 350 reviews 2589 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Warcraft III: Reforged
Warcraft III: Reforged

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

28 januari 2020

Platforms

PC
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Reacties
Avatar whaha
whaha
lvl5 Thread Hunter
52 minuten geleden

Het draait vermoedelijk niet onder macOS 28, terwijl ze wel aangeven Mac te ondersteunen. Vage shit!

0
Avatar Forrestfield
Forrestfield
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Al aan het installeren... Let's go!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Oww nice

0
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