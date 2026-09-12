Nieuwe campagne Forsaken Kingdom nu te spelen in Warcraft III Reforged
Groot nieuws voor Warcraft-spelers. Een gloednieuwe campagne is namelijk onderweg naar Warcraft III Reforged. Sorry, zei ik onderweg? Nee, ik bedoelde is nu beschikbaar. Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is een gloednieuw hoofdstuk voor de game en is vanaf vandaag beschikbaar!
Voor het eerst in twintig jaar tijd krijgt Warcraft III een gloednieuwe campagne. De uitbreiding is voorzien van bekende personages, maar bevat ook een flink aantal nieuwe gezichten. In de uitbreiding keren we terug naar de laatste dagen van Lordaeron, waar we de val van het rijk ervaren, maar tegelijkertijd een nieuw rijk stichten. Naar verluidt moet de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom-campagne dertig uur in beslag nemen.
Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom is vanaf vandaag verkrijgbaar als nieuwe campagne voor de game op pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Al aan het installeren... Let's go!
Oww nice