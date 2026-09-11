De Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan, waar Nintendo zich goed in kan vinden. Lees hier de eerste details over de zaak.

Via een persbericht laat Nintendo weten dat de Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan over de verkoop van apparaten om de beschermingsmaatregelen van de Nintendo Switch te omzeilen. Er is besloten dat het onrechtmatig is om via deze methode illegale kopieën van videogames op de Nintendo Switch te downloaden en te spelen. Uiteraard is de Japanse gamegigant blij met deze uitspraak, aangezien men graag extra aandacht spendeert aan 'het belang van de bescherming van creativiteit en de videogame-industrie tegen piraterij'. En al helemaal als spelers natuurlijk zonder extra kosten aan de haal gaan met de producten waar Nintendo graag een centje aan overhoudt. De rechtbank oordeelde dat de Gedaagde door het aanbieden en verkopen van omzeilingsapparaten die onder de namen "MIG Switch Kaarten" en "MIG Switch Dumpers" voor de Nintendo Switch werden verhandeld via verschillende websites onrechtmatig heeft gehandeld en respectievelijk inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nintendo.

De rechtbank heeft de Gedaagde bevolen te stoppen met het aanbieden en verkopen van MIG Switch Kaarten, MIG Switch Dumpers en alle andere producten die de technische beschermingsmaatregelen van Nintendo omzeilen. Verder roept Nintendo spelers op om geen omzeilingsapparatuur, omzeilingssoftware of onrechtmatige kopieën van videogames aan te schaffen of te gebruiken. Logisch. Maar hoe kijken jullie naar dit soort praktijken? Laat het ons gerust weten.