Rechtbank Den Haag doet uitspraak over MIG Switch Kaarten voor Nintendo Switch
De Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan, waar Nintendo zich goed in kan vinden. Lees hier de eerste details over de zaak.
Via een persbericht laat Nintendo weten dat de Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan over de verkoop van apparaten om de beschermingsmaatregelen van de Nintendo Switch te omzeilen. Er is besloten dat het onrechtmatig is om via deze methode illegale kopieën van videogames op de Nintendo Switch te downloaden en te spelen. Uiteraard is de Japanse gamegigant blij met deze uitspraak, aangezien men graag extra aandacht spendeert aan 'het belang van de bescherming van creativiteit en de videogame-industrie tegen piraterij'. En al helemaal als spelers natuurlijk zonder extra kosten aan de haal gaan met de producten waar Nintendo graag een centje aan overhoudt. De rechtbank oordeelde dat de Gedaagde door het aanbieden en verkopen van omzeilingsapparaten die onder de namen "MIG Switch Kaarten" en "MIG Switch Dumpers" voor de Nintendo Switch werden verhandeld via verschillende websites onrechtmatig heeft gehandeld en respectievelijk inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nintendo.
De rechtbank heeft de Gedaagde bevolen te stoppen met het aanbieden en verkopen van MIG Switch Kaarten, MIG Switch Dumpers en alle andere producten die de technische beschermingsmaatregelen van Nintendo omzeilen. Verder roept Nintendo spelers op om geen omzeilingsapparatuur, omzeilingssoftware of onrechtmatige kopieën van videogames aan te schaffen of te gebruiken. Logisch. Maar hoe kijken jullie naar dit soort praktijken? Laat het ons gerust weten.
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" Er is besloten dat het onrechtmatig is om via deze methode illegale kopieën van videogames op de Nintendo Switch te downloaden en te spelen."
Zoals al was dus, is niks veranderd naast dat de verkoop gestopt word, de vraag is meer of je een apparaat moet verbieden omdat het iets illegaals KAN doen, ik zelf heb een MIG maar vooral om kopien van mijn legale games te maken zodat ik deze niet overal heen hoef te banjeren, dat is geen "illegale kopie" van mijn eigen videogame en ik vind dat Nintendo echt een keer een stok tegen het hoofd krijgt zodat het verschil gerespecteerd word.
Ik heb echt niks met dat soort dingen ik koop gewoon mijn spellen , niet dat ik helemaal onschuldig ben want ik heb wel een omgebouwde Ps mini om al mijn snes nes en alles uit die tijd nog te kunnen spelen maar dat vind ik een ander verhaal.
Terechte uitspraak!
Ik denk dat we allemaal wel eens een emulator gebruikt hebben. (Zie dit een beetje als hetzelfde aangezien je dan alsnog onrechtmatig het spel speelt.) Maar als ik dat doe merk ik dat ik sneller interesse in het spel verlies dan dat ik het spel gewoon gekocht heb. Ik weet niet hoe jullie dit beleven? Maar zo voelt het voor mij wel.
Is toch eigenlijk verschrikkelijk dat zoiets überhaupt bestaat! Blijf met je poten van andermans spullen af, wat het ook is! Het is niet van jou!
Goeie uitspraak!
🤫🤐
Mooi zo 👌🏻.