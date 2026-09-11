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Rechtbank Den Haag doet uitspraak over MIG Switch Kaarten voor Nintendo Switch

Door Bram Noteboom
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De Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan, waar Nintendo zich goed in kan vinden. Lees hier de eerste details over de zaak.

Via een persbericht laat Nintendo weten dat de Rechtbank Den Haag een uitspraak heeft gedaan over de verkoop van apparaten om de beschermingsmaatregelen van de Nintendo Switch te omzeilen. Er is besloten dat het onrechtmatig is om via deze methode illegale kopieën van videogames op de Nintendo Switch te downloaden en te spelen. Uiteraard is de Japanse gamegigant blij met deze uitspraak, aangezien men graag extra aandacht spendeert aan 'het belang van de bescherming van creativiteit en de videogame-industrie tegen piraterij'. En al helemaal als spelers natuurlijk zonder extra kosten aan de haal gaan met de producten waar Nintendo graag een centje aan overhoudt. De rechtbank oordeelde dat de Gedaagde door het aanbieden en verkopen van omzeilingsapparaten die onder de namen "MIG Switch Kaarten" en "MIG Switch Dumpers" voor de Nintendo Switch werden verhandeld via verschillende websites onrechtmatig heeft gehandeld en respectievelijk inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nintendo.

Nintendo Switch 2 eyecatcher console

De rechtbank heeft de Gedaagde bevolen te stoppen met het aanbieden en verkopen van MIG Switch Kaarten, MIG Switch Dumpers en alle andere producten die de technische beschermingsmaatregelen van Nintendo omzeilen. Verder roept Nintendo spelers op om geen omzeilingsapparatuur, omzeilingssoftware of onrechtmatige kopieën van videogames aan te schaffen of te gebruiken. Logisch. Maar hoe kijken jullie naar dit soort praktijken? Laat het ons gerust weten.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5464 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

" Er is besloten dat het onrechtmatig is om via deze methode illegale kopieën van videogames op de Nintendo Switch te downloaden en te spelen."

Zoals al was dus, is niks veranderd naast dat de verkoop gestopt word, de vraag is meer of je een apparaat moet verbieden omdat het iets illegaals KAN doen, ik zelf heb een MIG maar vooral om kopien van mijn legale games te maken zodat ik deze niet overal heen hoef te banjeren, dat is geen "illegale kopie" van mijn eigen videogame en ik vind dat Nintendo echt een keer een stok tegen het hoofd krijgt zodat het verschil gerespecteerd word.

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Ik heb echt niks met dat soort dingen ik koop gewoon mijn spellen , niet dat ik helemaal onschuldig ben want ik heb wel een omgebouwde Ps mini om al mijn snes nes en alles uit die tijd nog te kunnen spelen maar dat vind ik een ander verhaal.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Terechte uitspraak!

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Ik denk dat we allemaal wel eens een emulator gebruikt hebben. (Zie dit een beetje als hetzelfde aangezien je dan alsnog onrechtmatig het spel speelt.) Maar als ik dat doe merk ik dat ik sneller interesse in het spel verlies dan dat ik het spel gewoon gekocht heb. Ik weet niet hoe jullie dit beleven? Maar zo voelt het voor mij wel.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Is toch eigenlijk verschrikkelijk dat zoiets überhaupt bestaat! Blijf met je poten van andermans spullen af, wat het ook is! Het is niet van jou!

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Goeie uitspraak!

1
Avatar TheDude
TheDude
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

🤫🤐

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
2 uur geleden

Mooi zo 👌🏻.

0
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