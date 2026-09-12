Bekijk nu 37 minuten Samson-gameplay in nieuwe dev diary
Samson heeft al langere tijd mijn interesse, maar al snel werd duidelijk dat de pc-release niet was waar de game zou moeten zijn. Op 21 september hoopt ontwikkelaar Liquid Swords daar verandering in te brengen. Dan verschijnt er namelijk een grote update voor de game en verschijnt Samson ook nog eens op consoles.
Op 21 september lanceert Samson: A Tyndalston Story, een grote uitbreiding die Samson wederom loslaat in de stad Tyndalston. De update gaat gepaard met een groot aantal aanpassingen. Zo zijn spelers in staat om de outfit van Samson aan te passen, krijg je beter zicht op het damagemodel tijdens car combat, is de UI aangepast en zijn de collectibles op de schop gegaan.
De console-release van Samson komt met twee verschillende modi. Zo zijn de Xbox Series X- en PlayStation 5 (Pro)-versies voorzien van de ‘Quality’- en ‘Performance’-modi. Hierbij draait Quality op 30 fps en Performance op 60 fps, waarbij de PlayStation 5 Pro in beide gevallen een hogere resolutie kent. Mocht je een Xbox Series S hebben, dan moet je het helaas doen met 30 fps.
Samson: A Tyndalston Story verschijnt op 21 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wie is er gek genoeg om van deze k*t game nou 37 aan footage te kijken? =/ haha!