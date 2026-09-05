Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Samson verschijnt op 21 september voor consoles

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Mocht je de release van Samson op pc hebben gemist, dan krijg je op 21 september 2026 een herkansing. Samson verschijnt namelijk samen met de Tyndalston Story-DLC op zowel PlayStation 5 als Xbox Series.

Samson keert terug naar Tyndalston. De stad zit boordevol mensen met kwade intenties en het is aan Samson om zich door de hectische stad te navigeren. Er ligt echter een flinke druk op zijn schouders, want een groep badguys heeft zijn zus ontvoerd. De game is met deze update flink uitgebreid, waardoor er meer evenementen zijn en de stad groter is dan ooit tevoren. Dit keer hoef je de game echter niet op pc te spelen. Op 21 september verschijnt Samson namelijk ook voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Liquid Swords
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2519 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Samson
Samson

Ontwikkelaar

Liquid Swords

Uitgever

Liquid Swords

Release

8 april 2026
PS5 XBS

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Dacht dat deze bijna niet speelbaar was op pc, waarom zou je hem dan naar console brengen? Er toch niemand die dit gaat kopen? 😅

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Mwooh mwooh Gertjuhhh

GIF via GIPHY
5
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord