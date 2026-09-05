Samson verschijnt op 21 september voor consoles
Mocht je de release van Samson op pc hebben gemist, dan krijg je op 21 september 2026 een herkansing. Samson verschijnt namelijk samen met de Tyndalston Story-DLC op zowel PlayStation 5 als Xbox Series.
Samson keert terug naar Tyndalston. De stad zit boordevol mensen met kwade intenties en het is aan Samson om zich door de hectische stad te navigeren. Er ligt echter een flinke druk op zijn schouders, want een groep badguys heeft zijn zus ontvoerd. De game is met deze update flink uitgebreid, waardoor er meer evenementen zijn en de stad groter is dan ooit tevoren. Dit keer hoef je de game echter niet op pc te spelen. Op 21 september verschijnt Samson namelijk ook voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dacht dat deze bijna niet speelbaar was op pc, waarom zou je hem dan naar console brengen? Er toch niemand die dit gaat kopen? 😅
Mwooh mwooh Gertjuhhh