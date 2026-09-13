Gears of War: E-Day launch trailer toont somber vooruitzicht

Op 6 oktober 2026 verschijnt Gears of War: E-Day eindelijk. Ter ere van die release is er een lekkere trailer verschenen die direct doet denken aan de iconische ‘Mad World’-trailer van Gears of War uit 2006.

Gears of War: E-Day neemt ons mee terug in de tijd. ‘Emergence Day’ breekt uit en de Locust claimt zijn positie boven de aardkorst. Reden voor wat sombere taferelen, want in de tunnels van de stad houdt de mens zich schuil. Dit keer onder het genot van instrumentale muziek die de toon lekker weet te zetten. Niet dat Marcus en Dom daar iets van horen. Boven de grond is het immers enkel de Lancer die je hoort ratelen.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc. Mocht je wat eerder van start willen, dan is het mogelijk om vijf dagen eerder te beginnen door de Premium Edition te pre-orderen. En vooruit, hierbij dan ook nog even die klassieke Mad World-trailer!