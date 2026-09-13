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Gears of War: E-Day launch trailer toont somber vooruitzicht

Door Rudy Wijnberg
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Op 6 oktober 2026 verschijnt Gears of War: E-Day eindelijk. Ter ere van die release is er een lekkere trailer verschenen die direct doet denken aan de iconische ‘Mad World’-trailer van Gears of War uit 2006.

Gears of War: E-Day neemt ons mee terug in de tijd. ‘Emergence Day’ breekt uit en de Locust claimt zijn positie boven de aardkorst. Reden voor wat sombere taferelen, want in de tunnels van de stad houdt de mens zich schuil. Dit keer onder het genot van instrumentale muziek die de toon lekker weet te zetten. Niet dat Marcus en Dom daar iets van horen. Boven de grond is het immers enkel de Lancer die je hoort ratelen.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc. Mocht je wat eerder van start willen, dan is het mogelijk om vijf dagen eerder te beginnen door de Premium Edition te pre-orderen. En vooruit, hierbij dan ook nog even die klassieke Mad World-trailer!

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Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2592 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Reb3nga
Reb3nga
lvl5 Thread Hunter
44 minuten geleden

Dit gooit ms weer terug naar het 360 tijdperk. MS is goed bezig 🔥

0
Avatar Artful
Artful
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden bewerkt

Oh oh oh wat baal ik ervan dat deze niet (meer) op ps5 uitkomt. En de prijzen van een XboX S/X blijven maar stijgen….

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl4 Reply Goblin
3 uur geleden

Poh, dit ziet er weer vet uit. Zin in!

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Mijn afbeelding zegt genoeg. Man man man wat heb ik hier een partijtje zin in zeg!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Deze trailer doet me watertanden. Laat maar komen.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
5 uur geleden

Toch wel weer een vette trailer. Heb wel enorm veel zin in de game.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
5 uur geleden

Not gonna lie, deze trailer was best dope

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

Die Mad World trailer is echt een nostalgie prikker.

Wat een tijden hebben we beleefd met de Xbox360 en o.a. Gears 1 t/m 3.

Hopelijk kan E-Day het oude Gears gevoel terugbrengen.

4
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