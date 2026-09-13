Gears of War: E-Day launch trailer toont somber vooruitzicht
Op 6 oktober 2026 verschijnt Gears of War: E-Day eindelijk. Ter ere van die release is er een lekkere trailer verschenen die direct doet denken aan de iconische ‘Mad World’-trailer van Gears of War uit 2006.
Gears of War: E-Day neemt ons mee terug in de tijd. ‘Emergence Day’ breekt uit en de Locust claimt zijn positie boven de aardkorst. Reden voor wat sombere taferelen, want in de tunnels van de stad houdt de mens zich schuil. Dit keer onder het genot van instrumentale muziek die de toon lekker weet te zetten. Niet dat Marcus en Dom daar iets van horen. Boven de grond is het immers enkel de Lancer die je hoort ratelen.
Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober 2026 voor Xbox Series en pc. Mocht je wat eerder van start willen, dan is het mogelijk om vijf dagen eerder te beginnen door de Premium Edition te pre-orderen. En vooruit, hierbij dan ook nog even die klassieke Mad World-trailer!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit gooit ms weer terug naar het 360 tijdperk. MS is goed bezig 🔥
Oh oh oh wat baal ik ervan dat deze niet (meer) op ps5 uitkomt. En de prijzen van een XboX S/X blijven maar stijgen….
Poh, dit ziet er weer vet uit. Zin in!
Mijn afbeelding zegt genoeg. Man man man wat heb ik hier een partijtje zin in zeg!
Deze trailer doet me watertanden. Laat maar komen.
Toch wel weer een vette trailer. Heb wel enorm veel zin in de game.
Not gonna lie, deze trailer was best dope
Die Mad World trailer is echt een nostalgie prikker.
Wat een tijden hebben we beleefd met de Xbox360 en o.a. Gears 1 t/m 3.
Hopelijk kan E-Day het oude Gears gevoel terugbrengen.