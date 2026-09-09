Fire Emblem: Fortune's Weave kruipt langzaam naar de release toe en daar hoort natuurlijk een bombastische gameplaytrailer bij. Check hier de verse gameplaybeelden en kom meer te weten over het verhaal.

Update 09-09-2026: De gameplaybeelden van de Nintendo Treehouse zijn ook vrijgegeven. Het beeldmateriaal vind je hieronder:

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De aanstaande strategische JRPG van Nintendo kan zomaar uitgroeien tot een favoriete titel van de fans, maar zover zijn we nog niet. Eerst kun je hieronder genieten van een korte maar krachtige trailer, want het vertelt stiekem best veel in korte tijd. Zo worden de diverse helden uiteen gezet, maar krijg je ook de zogeheten 'timeskip designs' te zien. Fire Emblem: Fortune's Weave kent namelijk niet een conventioneel narratief. Het is een diepgaand verhaal met vele lijntjes, wat uiteindelijk moet samenkomen tot één geheel. In onze Fire Emblem: Fortune's Weave-preview kan je alvast een eerste indruk lezen.

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Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.