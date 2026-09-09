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gamescom 2026

Update Bereid je voor op de launch van Fire Emblem: Fortune's Weave

Door Bram Noteboom
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Fire Emblem: Fortune's Weave kruipt langzaam naar de release toe en daar hoort natuurlijk een bombastische gameplaytrailer bij. Check hier de verse gameplaybeelden en kom meer te weten over het verhaal.

Update 09-09-2026: De gameplaybeelden van de Nintendo Treehouse zijn ook vrijgegeven. Het beeldmateriaal vind je hieronder:

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De aanstaande strategische JRPG van Nintendo kan zomaar uitgroeien tot een favoriete titel van de fans, maar zover zijn we nog niet. Eerst kun je hieronder genieten van een korte maar krachtige trailer, want het vertelt stiekem best veel in korte tijd. Zo worden de diverse helden uiteen gezet, maar krijg je ook de zogeheten 'timeskip designs' te zien. Fire Emblem: Fortune's Weave kent namelijk niet een conventioneel narratief. Het is een diepgaand verhaal met vele lijntjes, wat uiteindelijk moet samenkomen tot één geheel. In onze Fire Emblem: Fortune's Weave-preview kan je alvast een eerste indruk lezen.

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Fire Emblem: Fortune's Weave is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave

Ontwikkelaar

Intelligent Systems

Uitgever

Nintendo

Release

17 september 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden

Ik bereid me onderhand al een beetje te lang voor 😂, nog iets meer dan een week helaas.

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