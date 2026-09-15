Wat wordt jouw pad in Fire Emblem: Fortune's Weave?
Op 17 september 2026 verschijnt Fire Emblem: Fortune's Weave voor Nintendo Switch 2. De nieuwste game in de franchise legt wederom meer focus op het verhaal en doet sterk denken aan het uitstekende Fire Emblem: Three Houses. Er is echter nogal wat informatie om tot je te nemen, maar gelukkig heeft Nintendo een volledige overview voor je klaarstaan.
In onderstaande overviewtrailer van Fire Emblem: Fortune's Weave leer je in iets meer dan zeven minuten tijd meer over het verhaal, de personages en natuurlijk de gameplay. De turn-based-strategygame is voorzien van een flink aantal personages die ieder beschikken over eigen wapens en speciale aanvallen. De eigenschappen van personages worden echter bepaald door de toegewezen class. Zo kunnen we bepaalde obstakels overwinnen door een Pegasus te bestijgen of dwars door vijanden heen rammen met een olifant.
Dit deel bevat echter ook een grote wereld die we vrij kunnen verkennen. Zo stuiten we op nieuwe krijgers, kunnen we zijactiviteiten uitvoeren, eten, materialen verzamelen en nog veel, veel meer. Net zoals in Three Houses is het echter ook belangrijk om de banden met de diverse personages aan te halen. Zo worden ze immers krachtiger en ontstaat er meer synergie in het team.
Fire Emblem: Fortune's Weave lanceert op 17 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Heel veel zin in! Dit wordt m'n eerste Fire Emblem. Ik heb bij een journalist gezien dat hij koos voor een character, om te wisselen na elk moment dat zijn character samenkwam met andermans pad. Zo blijf je op de hoogte van elk verhaal.
(Spoiler eventueel) Verder las ik dat de hoofdstukken in het spel niet voor elke character hetzelfde gepaced zijn. Dus als je telkens swapt tussen characters, dan ben je gelukkig niet elke keer hetzelfde aan het herspelen.
Het lijkt me echt echt echt heel interessant hoe de game op deze manier zal zijn :)
Ik heb dus vorige week geprobeerd Fire Emblem Three Houses geprobeerd te spelen, maar ik denk niet dat de game voor mij is. Ik vond de battles wel leuk, maar in de school zelf is er opeens zoveel onzin te doen, en het is allemaal best onoverzichtelijk, en het is veel filler zooi waardoor ik snel verveeld raakte. Had liever gewoon dat je snel en easy kon praten met de studenten van jouw eigen huis, en de belangrijke "leuke" quests duidelijke gemarkeerd waren zodat je al die side zooi lekker links kon laten liggen (allemaal in mijn mening natuurlijk, ik snap dat het een vette game is verder ;D)
Maar gister dus de game maar verkocht.
Nu is mijn vraag dus aan mensen die op de hoogte zijn van Fortunes Weave, zijn de gameplay elementen die ik net opnoemde ook weer aanwezig en zo onoverzichtelijk? En je zal zeker ook een "dikke" samenvattende youtube video moeten checken over het verhaal en hoe alles afloopt omdat het door wordt gezet in Fortune's weave?