Wat wordt jouw pad in Fire Emblem: Fortune's Weave?

Op 17 september 2026 verschijnt Fire Emblem: Fortune's Weave voor Nintendo Switch 2. De nieuwste game in de franchise legt wederom meer focus op het verhaal en doet sterk denken aan het uitstekende Fire Emblem: Three Houses. Er is echter nogal wat informatie om tot je te nemen, maar gelukkig heeft Nintendo een volledige overview voor je klaarstaan.

In onderstaande overviewtrailer van Fire Emblem: Fortune's Weave leer je in iets meer dan zeven minuten tijd meer over het verhaal, de personages en natuurlijk de gameplay. De turn-based-strategygame is voorzien van een flink aantal personages die ieder beschikken over eigen wapens en speciale aanvallen. De eigenschappen van personages worden echter bepaald door de toegewezen class. Zo kunnen we bepaalde obstakels overwinnen door een Pegasus te bestijgen of dwars door vijanden heen rammen met een olifant.

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Dit deel bevat echter ook een grote wereld die we vrij kunnen verkennen. Zo stuiten we op nieuwe krijgers, kunnen we zijactiviteiten uitvoeren, eten, materialen verzamelen en nog veel, veel meer. Net zoals in Three Houses is het echter ook belangrijk om de banden met de diverse personages aan te halen. Zo worden ze immers krachtiger en ontstaat er meer synergie in het team.

Fire Emblem: Fortune's Weave lanceert op 17 september 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.