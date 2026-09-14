Release Rayman Legends: Retold verschoven naar december 2026
Ubisoft komt met teleurstellend nieuws rondom de release van Rayman Legends: Retold. De felbegeerde remake komt pas in december te verschijnen.
De remake van de iconische platformer ontwijkt hiermee de drukke september- en oktobermaand, maar komt wel in de nasleep van GTA VI en tot zekere hoogte The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake terecht. Gaat dit een probleem worden? Dat valt te bezien, want Rayman Legends: Retold biedt natuurlijk wel een herkenbare platform-gameplay-loop in een nieuw jasje. Iets waar Ubisoft vanaf moment één mee wil vlammen, vandaar dat ze extra tijd investeren in het oppoetsen van de ervaring en het vermorzelen van bugs.
Wil je meer leren over de game? Lees dan hier onze Rayman Legends: Retold-preview.
Rayman Legends: Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Ach ja, overleven we wel. The Rock is vooral bezig met nog 52 nachtjes aftellen tot 5 november.
Hoeft Ubisoft overigens niet van die onzin voor uit te kramen wat de reden hier van is. Waarom is het zo moeilijk 😂
Geen probleem. Ik wil zeker nog eens met Rayman aan de slag en ik kijk er wel naar uit. Maar er is geen haast bij. De komende maanden gaan mijn consoles toch genoeg overuren draaien met die toppers die men op ons gaat loslaten.
Opzich komt dit mij wel beter uit.
Nog steeds dit jaar gelukkig.
2026 blijft het jaar van de vette remakes!
Assassin’s Creed Black Flag
The Legend of Zelda Ocarina of Time
Rayman Legends
…
Dan is het probleem ook opgelost want Gears of War E-Day komt ook die week uit dat wordt die dan pre orderen en in december Rayman Legends Retold 😃.
Begrijpelijk dat ze de game willen op poetsen.
Lekker dan. En lieg niet Ubisoft het is om de drukke oktober te ontwijken.