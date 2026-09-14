Release Rayman Legends: Retold verschoven naar december 2026

Ubisoft komt met teleurstellend nieuws rondom de release van Rayman Legends: Retold. De felbegeerde remake komt pas in december te verschijnen.

De remake van de iconische platformer ontwijkt hiermee de drukke september- en oktobermaand, maar komt wel in de nasleep van GTA VI en tot zekere hoogte The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake terecht. Gaat dit een probleem worden? Dat valt te bezien, want Rayman Legends: Retold biedt natuurlijk wel een herkenbare platform-gameplay-loop in een nieuw jasje. Iets waar Ubisoft vanaf moment één mee wil vlammen, vandaar dat ze extra tijd investeren in het oppoetsen van de ervaring en het vermorzelen van bugs.

Wil je meer leren over de game? Lees dan hier onze Rayman Legends: Retold-preview.

Rayman Legends: Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.