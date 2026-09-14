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Release Rayman Legends: Retold verschoven naar december 2026

Door Bram Noteboom
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Ubisoft komt met teleurstellend nieuws rondom de release van Rayman Legends: Retold. De felbegeerde remake komt pas in december te verschijnen.

De remake van de iconische platformer ontwijkt hiermee de drukke september- en oktobermaand, maar komt wel in de nasleep van GTA VI en tot zekere hoogte The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake terecht. Gaat dit een probleem worden? Dat valt te bezien, want Rayman Legends: Retold biedt natuurlijk wel een herkenbare platform-gameplay-loop in een nieuw jasje. Iets waar Ubisoft vanaf moment één mee wil vlammen, vandaar dat ze extra tijd investeren in het oppoetsen van de ervaring en het vermorzelen van bugs.

Wil je meer leren over de game? Lees dan hier onze Rayman Legends: Retold-preview.

Rayman Legends Retold remake game preview

Rayman Legends: Retold is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5487 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

3 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Ach ja, overleven we wel. The Rock is vooral bezig met nog 52 nachtjes aftellen tot 5 november.
Hoeft Ubisoft overigens niet van die onzin voor uit te kramen wat de reden hier van is. Waarom is het zo moeilijk 😂

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Geen probleem. Ik wil zeker nog eens met Rayman aan de slag en ik kijk er wel naar uit. Maar er is geen haast bij. De komende maanden gaan mijn consoles toch genoeg overuren draaien met die toppers die men op ons gaat loslaten.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Opzich komt dit mij wel beter uit.

0
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Nog steeds dit jaar gelukkig.

2026 blijft het jaar van de vette remakes!

Assassin’s Creed Black Flag
The Legend of Zelda Ocarina of Time
Rayman Legends

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Dan is het probleem ook opgelost want Gears of War E-Day komt ook die week uit dat wordt die dan pre orderen en in december Rayman Legends Retold 😃.

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Begrijpelijk dat ze de game willen op poetsen.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden bewerkt

Lekker dan. En lieg niet Ubisoft het is om de drukke oktober te ontwijken.

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