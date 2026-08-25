Rayman Legends: Retold toont muzikaal kunstje met 'Macarena'-remix
De muzieklevels uit Rayman Legends zijn iconisch te noemen. In Rayman Legends: Retold krijgen we nieuwe edities te zien.
In een korte maar krachtige trailer zien we de 'Macarena'-remix in een van de kleurrijke levels die Rayman Legends: Retold rijk is. Het is uiteraard geen 1-op-1 versie van het welbekende dansnummer, maar het is wel ideaal afgestemd om tussendoor wat extra platform-kunstjes uit te voeren. Timing is cruciaal om de flow van het level niet te onderbreken, dus je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst.
Rayman Legends is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc en consoles.
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De geruchten zijn waar, Rayman Legends Retold komt in een nieuw jasje op de markt. De game verschijnt op 1 oktober 2026 voor PS5, Xbox, Switch 2 en pc.16 reacties
Hmm weet niet kan het niet echt precies uitleggen, maar op 1 of andere manier trekt de game me steeds minder.
Erg tof kijk hier heel erg naar uit.