Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Rayman Legends: Retold toont muzikaal kunstje met 'Macarena'-remix

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De muzieklevels uit Rayman Legends zijn iconisch te noemen. In Rayman Legends: Retold krijgen we nieuwe edities te zien.

In een korte maar krachtige trailer zien we de 'Macarena'-remix in een van de kleurrijke levels die Rayman Legends: Retold rijk is. Het is uiteraard geen 1-op-1 versie van het welbekende dansnummer, maar het is wel ideaal afgestemd om tussendoor wat extra platform-kunstjes uit te voeren. Timing is cruciaal om de flow van het level niet te onderbreken, dus je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Rayman Legends is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc en consoles.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

1 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Hmm weet niet kan het niet echt precies uitleggen, maar op 1 of andere manier trekt de game me steeds minder.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Erg tof kijk hier heel erg naar uit.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord