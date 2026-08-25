De muzieklevels uit Rayman Legends zijn iconisch te noemen. In Rayman Legends: Retold krijgen we nieuwe edities te zien.

In een korte maar krachtige trailer zien we de 'Macarena'-remix in een van de kleurrijke levels die Rayman Legends: Retold rijk is. Het is uiteraard geen 1-op-1 versie van het welbekende dansnummer, maar het is wel ideaal afgestemd om tussendoor wat extra platform-kunstjes uit te voeren. Timing is cruciaal om de flow van het level niet te onderbreken, dus je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst.

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Rayman Legends is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc en consoles.