Technobeats en latexfetisj komen samen in Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival lijkt aardig freaky te worden. Zo zien we wederom in de nieuwste trailer, waarin de Scarlet Church centraal staat. In deze heilige plek vol heidenen is latex de dagelijkse klederdracht en zijn dreunende technobeats een vereiste. De trailer kijken is leuk, maar het zelf ervaren is mooier. De Hellraiser: Revival-demo is nu beschikbaar!
Duik in het Labyrinth en confronteer de bloeddorstige aanhangers van de Scarlet Church. In onderstaande trailer zien we al snel hoe een gewaagd feestje resulteert in bloedlust en marteling. Helaas dien je toch echt de Scarlet Church te betreden. De aanhangers hebben namelijk de Genesis Configuration in handen. Gelukkig ben je niet puur afhankelijk van het object, want je bent nog altijd in staat om vijanden te besluipen en ze zo geruisloos uit te schakelen.
Mochten latex en technobeats echt helemaal je ding zijn, check dan nu de Hellraiser: Revival Steam-demo! Clive Barker's Hellraiser: Revival verschijnt op 8 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Meer lezen over de game? Lees en bekijk dan nu onze Hellraiser: Revival-hands-onpreview!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Latex en technobeats. Da’s weer eens wat anders dan gabber en een Australian pakkie.
Kinky 😅
Lekker zeg , maar toch eerst de reviews afwachten.