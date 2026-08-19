Hellraiser: Revival pre-order trailer toont Nintendo Switch 2-launch
De bloederige, gewelddadige horrorgame Clive Barker's Hellraiser: Revival is binnenkort beschikbaar en we mogen een nieuw platform noteren.
Binnen de Gameliner-wandelgangen is menig horrorfanaat enorm hyped voor de aankomende titel van Saber Interactive. De pre-order trailer laat dan niet zozeer nieuwe dingen zien, maar wel een belangrijk feitje: Clive Barker's Hellraiser: Revival komt naar de Nintendo Switch 2. Wel zo handig voor de spelers die graag hun pain en pleasure on-the-go willen ervaren. Verder wordt de Deluxe Edition-content uit de doeken gedaan. Spelers die deze extra speciale versie van de game weten te bemachtigen krijgen het melee-wapen The Nailer, de weapon charm Leviathan, diverse wapenskins, digitale kunstboeken, de soundtrack en een jaren 80-horrorfilter op de koop toe.
Clive Barker's Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en dus ook Nintendo Switch 2. Het nieuwe platform lijkt dezelfde lanceringsdatum aan te houden als de andere apparaten.
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Hier zat ik op te wachten! meer horror op de Switch 2. En ook nog wel een echte Hellraiser Ik hoop zo dat dit spel goed uit de verf gaat komen 🤞.
Ow dit ziet er wel vet uit.