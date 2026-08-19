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Hellraiser: Revival pre-order trailer toont Nintendo Switch 2-launch

Door Bram Noteboom
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De bloederige, gewelddadige horrorgame Clive Barker's Hellraiser: Revival is binnenkort beschikbaar en we mogen een nieuw platform noteren.

Binnen de Gameliner-wandelgangen is menig horrorfanaat enorm hyped voor de aankomende titel van Saber Interactive. De pre-order trailer laat dan niet zozeer nieuwe dingen zien, maar wel een belangrijk feitje: Clive Barker's Hellraiser: Revival komt naar de Nintendo Switch 2. Wel zo handig voor de spelers die graag hun pain en pleasure on-the-go willen ervaren. Verder wordt de Deluxe Edition-content uit de doeken gedaan. Spelers die deze extra speciale versie van de game weten te bemachtigen krijgen het melee-wapen The Nailer, de weapon charm Leviathan, diverse wapenskins, digitale kunstboeken, de soundtrack en een jaren 80-horrorfilter op de koop toe.

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Clive Barker's Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en dus ook Nintendo Switch 2. Het nieuwe platform lijkt dezelfde lanceringsdatum aan te houden als de andere apparaten.

Bron: Saber Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5330 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Baroness
Baroness
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden bewerkt

Hier zat ik op te wachten! meer horror op de Switch 2. En ook nog wel een echte Hellraiser Ik hoop zo dat dit spel goed uit de verf gaat komen 🤞.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
9 uur geleden

Ow dit ziet er wel vet uit.

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