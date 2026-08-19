De bloederige, gewelddadige horrorgame Clive Barker's Hellraiser: Revival is binnenkort beschikbaar en we mogen een nieuw platform noteren.

Binnen de Gameliner-wandelgangen is menig horrorfanaat enorm hyped voor de aankomende titel van Saber Interactive. De pre-order trailer laat dan niet zozeer nieuwe dingen zien, maar wel een belangrijk feitje: Clive Barker's Hellraiser: Revival komt naar de Nintendo Switch 2. Wel zo handig voor de spelers die graag hun pain en pleasure on-the-go willen ervaren. Verder wordt de Deluxe Edition-content uit de doeken gedaan. Spelers die deze extra speciale versie van de game weten te bemachtigen krijgen het melee-wapen The Nailer, de weapon charm Leviathan, diverse wapenskins, digitale kunstboeken, de soundtrack en een jaren 80-horrorfilter op de koop toe.

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Clive Barker's Hellraiser: Revival is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en dus ook Nintendo Switch 2. Het nieuwe platform lijkt dezelfde lanceringsdatum aan te houden als de andere apparaten.