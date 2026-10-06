HUNGER ontvangt nieuwe Closed Beta

Ontwikkelaar GOOD FUN CORPORATION heeft een belangrijke mededeling voor spelers die vroegtijdig met HUNGER aan de slag willen: de Closed Beta komt eraan en geeft de fanatieke fans een kans om alvast de game uit te testen.

Dit laat men weten via de onderstaande video-update. De HUNGER Closed Beta loopt van 19 tot en met 26 oktober 2026. Via de Steam-pagina van de game kan je toegang aanvragen tot dit gesloten evenement. GOOD FUN CORPORATION vertelt verder dat ze nog eerst een Closed Beta houden, omdat ze moeten testen of hun multiplayer-servers het aankunnen. Echter, er wordt wel een belofte gemaakt dat ze op een latere datum ook de content vrijgeven in de vorm van een open bèta, zodat nog meer spelers voor het eerst kennis kunnen maken met de aanstaande PvPvE-shooter.

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HUNGER is in ontwikkeling voor de pc en komt uiteindelijk via Steam Early Access eerst te verschijnen.