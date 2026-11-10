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PvPvE-shooter HUNGER verschijnt in december 2026 via Early Access

Door Bram Noteboom
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GOOD FUN CORP schiet met scherp en knalt er een releasedatum uit voor de PvPvE-shooter HUNGER. Daarnaast organiseert de ontwikkelaar een Open Beta als voorproefje.

HUNGER is een multiplayer shooter-RPG waarin je je uit een dodelijk omgeving moet zien te redden. Met een mix van brute mêlee- en afstandsgevechten dien je te vechten om te overleven, terwijl de uitgebreide, langdurige karakterontwikkeling ervoor moet zorgen dat je stappen maakt. Zoek naar grondstoffen voor het craften, neem het op tegen onbeschrijfelijke nachtmerriewezens en overleef de rivaliserende Living die je treft in PvP. Mocht dit in je straatje passen: de Open Beta vindt plaats van 27 tot en met 29 november 2026. Al hoef je niet veel langer te wachten, voordat je met de gehele Early Access-launch aan de haal kan.

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HUNGER is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc via Steam.

Bron: GOOD FUN CORP
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5815 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot HUNGER
HUNGER

Ontwikkelaar

GOOD FUN CORPORATION

Uitgever

GOOD FUN CORPORATION

Release

3 december 2026

Platforms

PC
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