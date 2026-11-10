PvPvE-shooter HUNGER verschijnt in december 2026 via Early Access

GOOD FUN CORP schiet met scherp en knalt er een releasedatum uit voor de PvPvE-shooter HUNGER. Daarnaast organiseert de ontwikkelaar een Open Beta als voorproefje.

HUNGER is een multiplayer shooter-RPG waarin je je uit een dodelijk omgeving moet zien te redden. Met een mix van brute mêlee- en afstandsgevechten dien je te vechten om te overleven, terwijl de uitgebreide, langdurige karakterontwikkeling ervoor moet zorgen dat je stappen maakt. Zoek naar grondstoffen voor het craften, neem het op tegen onbeschrijfelijke nachtmerriewezens en overleef de rivaliserende Living die je treft in PvP. Mocht dit in je straatje passen: de Open Beta vindt plaats van 27 tot en met 29 november 2026. Al hoef je niet veel langer te wachten, voordat je met de gehele Early Access-launch aan de haal kan.

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HUNGER is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc via Steam.