Sony blokkeert release The Last of Us Part II-multiplayermod
Sony Interactive Entertainment (SIE) heeft een modder verzocht om de release van een The Last of Us Part II-multiplayermod te annuleren. De mod zou deze maand verschijnen en werd mede mogelijk gemaakt door Patreon-sponsoren.
Speclizer begon in januari 2026 met de productie van de The Last of Us Part II-multiplayermod. Dat liet de modder afgelopen juni weten tijdens een 25 minuten durende gameplayvideo. Spelers die doneerden via Patreon konden early access tot de mod verkrijgen, maar Speclizer heeft de release in september 2026 halsoverkop moeten annuleren. Dit op verzoek van SIE, dat de modder heeft aangeschreven. Dat laat de modder weten via social media.
Dat Sony de nodige negatieve backlash te verduren krijgt, is wellicht een understatement. Zo zien we bij uploads op YouTube nog altijd comments over het het verdwijnen van fysieke releases, valt het besluit over het afstoten van Hideo Kojima's Physint niet bepaald lekker en regent het comments waarin wordt verzocht om een ontslagbrief van Hermen Hulst.
Stond de mod bij jullie op de lijst om gespeeld te worden en wat vinden we hier nou eigenlijk van? Laat het weten in de comments!
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Een meer dan terechte blokkade.
Hermen Hulst lekker thuis ergens in het Gooi:
The Rock was het sowieso niet gaan spelen. Maar misschien moeten grote bedrijven goede modders gewoon eens uitnodigen en een deal maken, zit soms echt goed spul tussen tegenwoordig.
Wel een beetje naief van die modder, je weet toch wel dat het niet zo werkt en dat Sony gaat ingrijpen? Als ie er nou geen geld voor had gevraagd had Sony het misschien niet eens erg gevonden, maar geld verdienen aan een IP van iemand anders dan vraag je erom.
Waarom wachten die bedrijven altijd tot het laatste moment om zoiets te blokkeren? Lijkt dan heel erg of ze het expres doen om iemand zo hard mogelijk te naaien.