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Sony blokkeert release The Last of Us Part II-multiplayermod

Door Rudy Wijnberg
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Sony Interactive Entertainment (SIE) heeft een modder verzocht om de release van een The Last of Us Part II-multiplayermod te annuleren. De mod zou deze maand verschijnen en werd mede mogelijk gemaakt door Patreon-sponsoren.

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Speclizer begon in januari 2026 met de productie van de The Last of Us Part II-multiplayermod. Dat liet de modder afgelopen juni weten tijdens een 25 minuten durende gameplayvideo. Spelers die doneerden via Patreon konden early access tot de mod verkrijgen, maar Speclizer heeft de release in september 2026 halsoverkop moeten annuleren. Dit op verzoek van SIE, dat de modder heeft aangeschreven. Dat laat de modder weten via social media.

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Dat Sony de nodige negatieve backlash te verduren krijgt, is wellicht een understatement. Zo zien we bij uploads op YouTube nog altijd comments over het het verdwijnen van fysieke releases, valt het besluit over het afstoten van Hideo Kojima's Physint niet bepaald lekker en regent het comments waarin wordt verzocht om een ontslagbrief van Hermen Hulst.

Stond de mod bij jullie op de lijst om gespeeld te worden en wat vinden we hier nou eigenlijk van? Laat het weten in de comments!

Bron: Speclizer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2598 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Last of Us Part 2
Winnaar
The Last of Us Part 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Naughty Dog

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

19 juni 2020

Platforms

PC
PS4
PS5
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Een meer dan terechte blokkade.

1
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
4 uur geleden

Hermen Hulst lekker thuis ergens in het Gooi:

GIF via GIPHY
5
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

The Rock was het sowieso niet gaan spelen. Maar misschien moeten grote bedrijven goede modders gewoon eens uitnodigen en een deal maken, zit soms echt goed spul tussen tegenwoordig.

2
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Wel een beetje naief van die modder, je weet toch wel dat het niet zo werkt en dat Sony gaat ingrijpen? Als ie er nou geen geld voor had gevraagd had Sony het misschien niet eens erg gevonden, maar geld verdienen aan een IP van iemand anders dan vraag je erom.

3
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Waarom wachten die bedrijven altijd tot het laatste moment om zoiets te blokkeren? Lijkt dan heel erg of ze het expres doen om iemand zo hard mogelijk te naaien.

3
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