Sony blokkeert release The Last of Us Part II-multiplayermod

Sony Interactive Entertainment (SIE) heeft een modder verzocht om de release van een The Last of Us Part II-multiplayermod te annuleren. De mod zou deze maand verschijnen en werd mede mogelijk gemaakt door Patreon-sponsoren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Speclizer begon in januari 2026 met de productie van de The Last of Us Part II-multiplayermod. Dat liet de modder afgelopen juni weten tijdens een 25 minuten durende gameplayvideo. Spelers die doneerden via Patreon konden early access tot de mod verkrijgen, maar Speclizer heeft de release in september 2026 halsoverkop moeten annuleren. Dit op verzoek van SIE, dat de modder heeft aangeschreven. Dat laat de modder weten via social media.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Dat Sony de nodige negatieve backlash te verduren krijgt, is wellicht een understatement. Zo zien we bij uploads op YouTube nog altijd comments over het het verdwijnen van fysieke releases, valt het besluit over het afstoten van Hideo Kojima's Physint niet bepaald lekker en regent het comments waarin wordt verzocht om een ontslagbrief van Hermen Hulst.

Stond de mod bij jullie op de lijst om gespeeld te worden en wat vinden we hier nou eigenlijk van? Laat het weten in de comments!