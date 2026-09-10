Update Xbox is nu officieel partner van Hideo Kojima’s Physint
Kojima Productions heeft zojuist middels een persbericht aangekondigd dat Xbox is ingestapt als officiële partner voor Physint. Wat dit precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk, maar één ding is zeker: Physint komt ook te verschijnen voor Xbox Series en/of Project Helix!
Middels een kort maar krachtig bericht laat Kojima Productions weten dat Xbox nu officieel partner van Physint is. In het bericht laat Metal Gear-bedenker Hideo Kojima weten dat Xbox de gedurfde visie niet alleen begrijpt, maar ook deelt met Kojima Productions. Dat is reden genoeg voor ‘Asha en haar team bij Xbox’ om de samenwerking na OD voort te zetten. Veel duidelijkheid over de game zelf is er nog niet en ook is niet helemaal duidelijk wat dit betekent voor de eerder aangekondigde samenwerking met PlayStation.
Update: kort na publicatie heeft Kojima via social-kanalen bevestigt dat PlayStation Studios heeft besloten om afgelopen juni het Physint project te beëindigen. Kojima geeft te kennen dat Physint niet alleen belangrijk is voor de studio, maar ook een persoonlijk belang kent. Na drie maanden zoeken naar een nieuwe partner, heeft Xbox zich aangediend als opvolger van PlayStation. Het is echter nog altijd onduidelijk of de game nog voor PlayStation 5 komt te verschijnen, maar met Xbox' strategie om meer exclusives te produceren, kan het zijn dat de groene reus een exclusieve titel rijker is. Contractueel is het echter onduidelijk, gezien de investering van PlayStation kan zijn afgeschermd met een clausule waarin Kojima verplicht is om de game ook op PlayStation-consoles te lanceren.
*Einde update
Physint kent nog geen releasedatum. Vooralsnog komt Physint te verschijnen voor PlayStation 5 en Xbox Series.
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Op zich een prima zet van MS, Kojima is een visionair en maakt geweldige games, misschien niet voor iedereen maar dat de games kwalitatief hoogstaand zijn is een feit.
Dus als je een ontwikkelaar als Kojima in je team weet binnen te slepen is dat echt wel een verrijking van je bedrijf.
Ben wel benieuwd wat voor game Physint nou eigenlijk wordt 😅
Blijkbaar heeft het automatische opslaan enkel het woord "officieel" opgeslagen tijdens het updaten kort na publicatie, excuus daarvoor.
Snap dit wel. De game kost vast wat centjes om te maken. Centjes die je hard nodig hebt voor liveservice games die het levenslicht nooit zullen zien.
Los van dat er bij PlayStation onderhand wel een leiderschaps change mag komen, vind ik dit toch echt wel iets heel bizars. Was het project te duur? was het nog in te vroege stadium en zou het teveel geld gaan kosten?
Los van dat we vandaag de dag standaard alles afvuren op PS zonder het fijne te weten want feiten boeien niet meer, vraag ik me af hoe een project als dit al onder meerdere vlaggen heeft gezeten?
Lol, wat wil Sony nou?... Blijkbaar willen ze gehaat worden ofzo... Ik wil ook weg daar nu.
Volgens mij is het officieel Sony die de samenwerking afbreekt als ik het artikel op tweakers mag geloven:
Na zorgvuldige afweging hebben we het moeilijke besluit genomen om de samenwerking met Kojima Productions aan het project Physint te beëindigen", schrijft Sony op sociale media.
https://tweakers.net/nieuws/251978/playstation-stopt-met-hideo-kojima-spionagegame-physint-xbox-neemt-rechten-over.html
Wat is Sony toch een stuurloos kutbedrijf geworden met Playstation zeg. Werkelijk elke beslissing die ze nemen is een slechte.
Het zou me niks verbazen als Kojima degene was die Sony heeft gemeld dat zijn game op disc moet verschijnen en dat Sony dit niet meer wil doen en daarom nu de breuk. Sony verziekt alles. Fuck Sony. Ps gouden zet van Xbox. Nu nog een discdrive in de Helix en ze blazen Playstation helemaal weg.