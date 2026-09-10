Update Xbox is nu officieel partner van Hideo Kojima’s Physint

Kojima Productions heeft zojuist middels een persbericht aangekondigd dat Xbox is ingestapt als officiële partner voor Physint. Wat dit precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk, maar één ding is zeker: Physint komt ook te verschijnen voor Xbox Series en/of Project Helix!

Middels een kort maar krachtig bericht laat Kojima Productions weten dat Xbox nu officieel partner van Physint is. In het bericht laat Metal Gear-bedenker Hideo Kojima weten dat Xbox de gedurfde visie niet alleen begrijpt, maar ook deelt met Kojima Productions. Dat is reden genoeg voor ‘Asha en haar team bij Xbox’ om de samenwerking na OD voort te zetten. Veel duidelijkheid over de game zelf is er nog niet en ook is niet helemaal duidelijk wat dit betekent voor de eerder aangekondigde samenwerking met PlayStation.

Update: kort na publicatie heeft Kojima via social-kanalen bevestigt dat PlayStation Studios heeft besloten om afgelopen juni het Physint project te beëindigen. Kojima geeft te kennen dat Physint niet alleen belangrijk is voor de studio, maar ook een persoonlijk belang kent. Na drie maanden zoeken naar een nieuwe partner, heeft Xbox zich aangediend als opvolger van PlayStation. Het is echter nog altijd onduidelijk of de game nog voor PlayStation 5 komt te verschijnen, maar met Xbox' strategie om meer exclusives te produceren, kan het zijn dat de groene reus een exclusieve titel rijker is. Contractueel is het echter onduidelijk, gezien de investering van PlayStation kan zijn afgeschermd met een clausule waarin Kojima verplicht is om de game ook op PlayStation-consoles te lanceren.

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*Einde update

Physint kent nog geen releasedatum. Vooralsnog komt Physint te verschijnen voor PlayStation 5 en Xbox Series.