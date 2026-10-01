Dragon Ball Super: Beerus lanceert in oktober op Netflix

Netflix is in oktober 2026 weer een anime rijker. De streamingdienst heeft namelijk de rechten verworven om Dragon Ball Super: Beerus uit te zenden. De remaster van de in 2015 verschenen Dragon Ball Super-arcs vergezelt daarmee het eerder op Netflix verschenen Dragon Ball Daima.

Dat Dragon Ball Super: Beerus verschijnt, is al even bekend. De anime is een opnieuw samengestelde variant van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's, die ruim tien jaar geleden verschenen. Netflix lijkt zich echter steeds meer te focussen op zijn anime-aanbod, want ook deze serie schaart zich onder het 'Netflix Anime'-label. Hoewel Netflix geen exacte datum afgeeft, wisten we al dat de Dragon Ball Super: Beerus op 11 oktober 2026 verschijnt.