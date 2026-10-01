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Dragon Ball Super: Beerus lanceert in oktober op Netflix

Door Rudy Wijnberg
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Netflix is in oktober 2026 weer een anime rijker. De streamingdienst heeft namelijk de rechten verworven om Dragon Ball Super: Beerus uit te zenden. De remaster van de in 2015 verschenen Dragon Ball Super-arcs vergezelt daarmee het eerder op Netflix verschenen Dragon Ball Daima.

Dat Dragon Ball Super: Beerus verschijnt, is al even bekend. De anime is een opnieuw samengestelde variant van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's, die ruim tien jaar geleden verschenen. Netflix lijkt zich echter steeds meer te focussen op zijn anime-aanbod, want ook deze serie schaart zich onder het 'Netflix Anime'-label. Hoewel Netflix geen exacte datum afgeeft, wisten we al dat de Dragon Ball Super: Beerus op 11 oktober 2026 verschijnt.

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Bron: Netflix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2699 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar MissMeNL
MissMeNL
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden bewerkt

Geen goed nieuws. Waarom nu dit weer. We willen gewoon weer verder waar super is gestopt. Laat Netflix dat financieren. Genoeg content nu vanuit de manga. Niet normaal hoe dit gedeelte van super word uitgemolken. Echte fans kunnen dit al op 2 manieren zien. Via de films of gewoon de serie.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Sowieso kijken.. Ook al is dit de derde keer dat Beerus komt :')

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Kijk dat is nou eens goed nieuws.

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