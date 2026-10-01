Dragon Ball Super: Beerus lanceert in oktober op Netflix
Netflix is in oktober 2026 weer een anime rijker. De streamingdienst heeft namelijk de rechten verworven om Dragon Ball Super: Beerus uit te zenden. De remaster van de in 2015 verschenen Dragon Ball Super-arcs vergezelt daarmee het eerder op Netflix verschenen Dragon Ball Daima.
Dat Dragon Ball Super: Beerus verschijnt, is al even bekend. De anime is een opnieuw samengestelde variant van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's, die ruim tien jaar geleden verschenen. Netflix lijkt zich echter steeds meer te focussen op zijn anime-aanbod, want ook deze serie schaart zich onder het 'Netflix Anime'-label. Hoewel Netflix geen exacte datum afgeeft, wisten we al dat de Dragon Ball Super: Beerus op 11 oktober 2026 verschijnt.
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Geen goed nieuws. Waarom nu dit weer. We willen gewoon weer verder waar super is gestopt. Laat Netflix dat financieren. Genoeg content nu vanuit de manga. Niet normaal hoe dit gedeelte van super word uitgemolken. Echte fans kunnen dit al op 2 manieren zien. Via de films of gewoon de serie.
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