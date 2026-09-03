Dragon Ball Super: Beerus uitzendingen starten in oktober 2026
Goku en kompanen keren op 11 oktober 2026 terug voor een reprise in het opgepoetste Dragon Ball Super: Beerus. In de nieuwe versie van de bekende anime stuiten onze helden op een nieuwe gevaar. De god van destructie Beerus is namelijk in voor een lekker robbertje vechten.
Na een lange periode van rust ontwaakt Beerus uit zijn diepe slaap. De god van destructie heeft de naam echter niet zonder reden en heeft vernomen dat Goku en de andere Z-Warriors Frieza hebben weten te verslaan. De helden hebben na Frieza natuurlijk niet stilgezeten, maar de rust na het verslaan van Majin Buu is helaas van korte duur. De krachtige vijand en grootste bedreiging van Aarde staat al snel klaar om de confrontatie aan te gaan. Gelukkig heeft Goku nog wat trucjes achter de hand om wat tegenstand te bieden.
Dragon Ball Super: Beerus is een remaster en opnieuw samengestelde versie van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza Saga's die in 2015 reeds zijn verschenen. De eerste aflevering van Dragon Ball Super: Beerus verschijnt op 11 oktober. De serie is onder andere te bekijken via Crunchyroll.
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Damn dat is nou de tweede remaster van de Beerus saga. Zelfs de trailer doet precies het zelfde. Beetje goedkoop dit. Ik hoop deze saga wel een beetje fast forward naar de Galactic Patrol Prisoner Saga toe gaat. Ik ga toch wel weer kijken :-