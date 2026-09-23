Football Manager 27 wordt veel gebruiksvriendelijker

Sports Interactive heeft noodzaak gezien om hard te werken aan het verbeteren van Football Manager. Na een negatief ontvangst van Football Manager 26 vorig jaar, wil de ontwikkelaar er nu alles aan doen om de game beter te maken dan ooit te voren en dat wordt getoond in een eerste deep dive trailer.

De Football Manager franchise heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Jarenlang leek de serie stil te staan en weinig progressie te vertonen. Uiteindelijk werd Football Manager 25 zelfs geannuleerd en wist Sports Interactive met Football Manager 26 ook niet te overtuigen. De vorige editie werd namelijk niet al te best ontvangen en dus moet de ontwikkelaar voor dit nieuwe deel flink aan de bak om de fans weer tevreden te stellen. In deze eerste deep dive trailer wordt door de heren Remy Boicherot en Ant Farley de focus gelegd op het navigeren door en de interface van de game. Met de trailer belooft Sports Interactive in ieder geval dat Football Manager 27 een stuk gebruiksvriendelijker wordt.

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Football Manager verschijnt in november voor pc.