Football Manager 27 wordt veel gebruiksvriendelijker
Sports Interactive heeft noodzaak gezien om hard te werken aan het verbeteren van Football Manager. Na een negatief ontvangst van Football Manager 26 vorig jaar, wil de ontwikkelaar er nu alles aan doen om de game beter te maken dan ooit te voren en dat wordt getoond in een eerste deep dive trailer.
De Football Manager franchise heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Jarenlang leek de serie stil te staan en weinig progressie te vertonen. Uiteindelijk werd Football Manager 25 zelfs geannuleerd en wist Sports Interactive met Football Manager 26 ook niet te overtuigen. De vorige editie werd namelijk niet al te best ontvangen en dus moet de ontwikkelaar voor dit nieuwe deel flink aan de bak om de fans weer tevreden te stellen. In deze eerste deep dive trailer wordt door de heren Remy Boicherot en Ant Farley de focus gelegd op het navigeren door en de interface van de game. Met de trailer belooft Sports Interactive in ieder geval dat Football Manager 27 een stuk gebruiksvriendelijker wordt.
Football Manager verschijnt in november voor pc.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Mooi.
Leuk voor degene die dit ambiëren
Ooit hoop ik in nu mijn 40+ jarige leven nog een footie te kunnen spelen die een combinatie is van PES 4/5/6 (gameplay), Football Manager/PES Management (management), This Is Football (schoolvoetbal & schwalbes maken) en Fifa/FC (licenties)…wishful thinking. Nu is het afgelopen jaren alleen van voetbal genieten als paar jaren jeugdcoach/leider geweest. Zelf (zaal)voetballen al heel lang gestopt. Hedendaags alleen nog als voetbalouder en Ajax checken.