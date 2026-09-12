World of Warcraft: Forever verschijnt in november 2026
Een nieuwe soort World of Warcraft is tijdens BlizzCon 2026 onthuld. World of Warcraft: Forever doet de zaal ontploffen met enthousiasme!
World of Warcraft, World of Warcraft: Classic en nu dus ook World of Warcraft: Forever. Een verse start met de beste elementen van de vroegere jaren, maar tegelijkertijd gaat het om gloednieuwe content. Dit is de propositie van Blizzard Entertainment. De Amerikaanse gamemaker noemt Forever 'het beste moment voor zowel ervaren als nieuwe spelers om een (nieuwe) start te maken.' Met verse omgevingen, zoals Mount Hyjal, Zephras Isle en Riverglades, valt er genoeg nieuws te ontdekken, maar ook bekende gebieden worden uitgebreid met dungeons, geheimen en nog veel meer. Ja, ook dus Raids voor tien en twintig spelers. Maar dat is nog lang niet alles, want er worden ook nieuwe classes, skills, talents, races en meer toegevoegd aan World of Warcraft: Forever. Blizzard Entertainment wil het niet voor niets je 'eeuwige thuis' maken.
World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc. Aanstaande donderdag begint de bèta, mocht je vroegtijdig willen spelen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Star Wars Eclipse en KOTOR Remake in Lucasfilm 2026 trailer
Lucasfilm toont beelden van KOTOR Remake en Star Wars Eclipse in een 2026 sizzletrailer. Opvallend, want de games hebben al jaren geen update gehad.5 reacties
-
Trailer
World of Warcraft: Midnight ontvangt Eclipse-uitbreiding, The Last Titan-teaser onthuld
World of Warcraft: Forever steelt de show, maar er is nog meer nieuws. World of Warcraft: Midnight's Eclipse-expansie en The Last Titan duiken op.0 reacties
-
Breaking!
Nieuwe campagne Forsaken Kingdom nu te spelen in Warcraft III Reforged
Warcraft III Reforged krijgt na twintig jaar met Forsaken Kingdom een gloednieuwe campagne die naar verluidt zo’n dertig uur aan content bevat.3 reacties
-
Trailer
Hearthstone krijgt Monk in 2027 en nieuwe uitbreiding in oktober
Blizzard kondigt de Monk aan voor Hearthstone in 2027. Daarnaast verschijnt Reign of the Black Empire op 20 oktober en zijn er nu vier nieuwe class sets.1 reactie
Jammer dat hiervoor Turtle WoW moest sterven; maar wel fijn dat na al die jaren Blizzard in elk geval een beetje begint te snappen wat een grote groep spelers wil.
Paar dingen waarvan m'n ogen gingen rollen; waren de neutrale "blood" elves, transmog en HD models. Maar gelukkig zijn de laatste twee in elk geval geheel optioneel.
Voor de rest kijk ik er wel naar uit, we zullen volgende week wel zien!
Heel blij mee! Kan niet wachten tot 4 november!!
Misschien wel een mooi moment om weer in te stappen. Al is het nu wat druk qua releases. Begin van het jaar nog een paar weken gespeeld. Begin 2027 zie ik me dit zeker weer spelen
Nog steeds niet op console. Vond het vroeger wel leuk maar game niet meer op de pc.