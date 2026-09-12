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World of Warcraft: Forever verschijnt in november 2026

Door Bram Noteboom
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Een nieuwe soort World of Warcraft is tijdens BlizzCon 2026 onthuld. World of Warcraft: Forever doet de zaal ontploffen met enthousiasme!

World of Warcraft, World of Warcraft: Classic en nu dus ook World of Warcraft: Forever. Een verse start met de beste elementen van de vroegere jaren, maar tegelijkertijd gaat het om gloednieuwe content. Dit is de propositie van Blizzard Entertainment. De Amerikaanse gamemaker noemt Forever 'het beste moment voor zowel ervaren als nieuwe spelers om een (nieuwe) start te maken.' Met verse omgevingen, zoals Mount Hyjal, Zephras Isle en Riverglades, valt er genoeg nieuws te ontdekken, maar ook bekende gebieden worden uitgebreid met dungeons, geheimen en nog veel meer. Ja, ook dus Raids voor tien en twintig spelers. Maar dat is nog lang niet alles, want er worden ook nieuwe classes, skills, talents, races en meer toegevoegd aan World of Warcraft: Forever. Blizzard Entertainment wil het niet voor niets je 'eeuwige thuis' maken.

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World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc. Aanstaande donderdag begint de bèta, mocht je vroegtijdig willen spelen.

Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5474 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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World of Warcraft: Forever

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision | Blizzard

Release

4 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Forrestfield
Forrestfield
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Jammer dat hiervoor Turtle WoW moest sterven; maar wel fijn dat na al die jaren Blizzard in elk geval een beetje begint te snappen wat een grote groep spelers wil.

Paar dingen waarvan m'n ogen gingen rollen; waren de neutrale "blood" elves, transmog en HD models. Maar gelukkig zijn de laatste twee in elk geval geheel optioneel.

Voor de rest kijk ik er wel naar uit, we zullen volgende week wel zien!

0
Avatar ReeseMC
ReeseMC
lvl1 Press Start
2 uur geleden

Heel blij mee! Kan niet wachten tot 4 november!!

1
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Misschien wel een mooi moment om weer in te stappen. Al is het nu wat druk qua releases. Begin van het jaar nog een paar weken gespeeld. Begin 2027 zie ik me dit zeker weer spelen

1
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Nog steeds niet op console. Vond het vroeger wel leuk maar game niet meer op de pc.

2
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