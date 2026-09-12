World of Warcraft: Forever verschijnt in november 2026

Een nieuwe soort World of Warcraft is tijdens BlizzCon 2026 onthuld. World of Warcraft: Forever doet de zaal ontploffen met enthousiasme!

World of Warcraft, World of Warcraft: Classic en nu dus ook World of Warcraft: Forever. Een verse start met de beste elementen van de vroegere jaren, maar tegelijkertijd gaat het om gloednieuwe content. Dit is de propositie van Blizzard Entertainment. De Amerikaanse gamemaker noemt Forever 'het beste moment voor zowel ervaren als nieuwe spelers om een (nieuwe) start te maken.' Met verse omgevingen, zoals Mount Hyjal, Zephras Isle en Riverglades, valt er genoeg nieuws te ontdekken, maar ook bekende gebieden worden uitgebreid met dungeons, geheimen en nog veel meer. Ja, ook dus Raids voor tien en twintig spelers. Maar dat is nog lang niet alles, want er worden ook nieuwe classes, skills, talents, races en meer toegevoegd aan World of Warcraft: Forever. Blizzard Entertainment wil het niet voor niets je 'eeuwige thuis' maken.

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World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc. Aanstaande donderdag begint de bèta, mocht je vroegtijdig willen spelen.