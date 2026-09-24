Blizzard legt uit wat World of Warcraft: Forever daadwerkelijk is
Middels een uitgebreide gameplaytrailer laat Blizzard je weten wat World of Warcraft: Forever precies inhoudt. Mocht je meer willen weten, check het hier!
Tijdens BlizzCon 2026 werd het publiek enthousiast gemaakt met de aankondiging van World of Warcraft: Forever. Is het een nieuwe uitbreiding? Een vervanging van World of Warcraft: Classic? Nou, allebei niet. Het gaat om een geheel nieuwe tak binnen de World of Warcraft-games. Met meer dan duizend nieuwe quests, een nieuw speelbare ras, vier nieuwe zones, negen nieuwe dungeons en twee nieuwe raids biedt het spelers een hoop verse content om te verkennen. World of Warcraft: Forever moet dan ook dienen als een nieuwe start voor zowel beginnelingen als terugkerende veteranen, maar het vervangt de huidige line-up aan World of Warcraft-games niet. Check hieronder het beeldmateriaal voor een compleet overzicht van World of Warcraft: Forever.
World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc, al laat een XBOX-versie misschien ook niet lang meer op zich wachten.
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Poll: Wat is de beste Blizzard Entertainment-franchise?
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World of Warcraft: Forever verschijnt in november 2026
Een nieuwe soort World of Warcraft is tijdens BlizzCon 2026 onthuld. World of Warcraft: Forever doet de zaal ontploffen met enthousiasme!22 reacties
Holy shit heb echt jaren geen aandacht aam deze game besteed. Wat is dit lelijk!!
Lekker overzichtelijk voor nieuwkomers. Blizzard biedt drie keer dezelfde game aan, maar toch ook niet.