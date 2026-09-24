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Blizzard legt uit wat World of Warcraft: Forever daadwerkelijk is

Door Bram Noteboom
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Middels een uitgebreide gameplaytrailer laat Blizzard je weten wat World of Warcraft: Forever precies inhoudt. Mocht je meer willen weten, check het hier!

Tijdens BlizzCon 2026 werd het publiek enthousiast gemaakt met de aankondiging van World of Warcraft: Forever. Is het een nieuwe uitbreiding? Een vervanging van World of Warcraft: Classic? Nou, allebei niet. Het gaat om een geheel nieuwe tak binnen de World of Warcraft-games. Met meer dan duizend nieuwe quests, een nieuw speelbare ras, vier nieuwe zones, negen nieuwe dungeons en twee nieuwe raids biedt het spelers een hoop verse content om te verkennen. World of Warcraft: Forever moet dan ook dienen als een nieuwe start voor zowel beginnelingen als terugkerende veteranen, maar het vervangt de huidige line-up aan World of Warcraft-games niet. Check hieronder het beeldmateriaal voor een compleet overzicht van World of Warcraft: Forever.

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World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc, al laat een XBOX-versie misschien ook niet lang meer op zich wachten.

Bron: Blizzard
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5550 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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World of Warcraft: Forever

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision | Blizzard

Release

4 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Flappy
Flappy
lvl9 NPC 2.0
57 minuten geleden

Holy shit heb echt jaren geen aandacht aam deze game besteed. Wat is dit lelijk!!

0
Avatar ghost
ghost
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Lekker overzichtelijk voor nieuwkomers. Blizzard biedt drie keer dezelfde game aan, maar toch ook niet.

0
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