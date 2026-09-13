Gerucht: World of Warcraft onderweg naar XBOX
Gedurende BlizzCon 2026 is een opvallende gebruikersinstructie waargenomen. Spelers krijgen de kans om World of Warcraft met een XBOX-controller te spelen. En met Microsoft als je grote eindbaas betekent dat natuurlijk wel meer dan simpelweg controller-ondersteuning.
Tenminste, dat is het gerucht dat nu rondgaat. BlizzCon 2026 is zoals verwacht een waar speelparadijs voor de World of Warcraft-spelers. Met de aankondigingen van World of Warcraft: Forever en de Eclipse-expansie kunnen de fans weer een tijdje vooruit. Echter, het zou ons niet verbazen als er binnenkort nog een nieuwtje over de franchise live komt te staan. Bij de World of Warcraft-booths krijgen spelers namelijk de kans om de MMO/RPG te spelen met een XBOX-controller. Blizzard Entertainment geeft aan dat deze optie zich nog in de 'alfaversie' begeeft en dat ze op zoek zijn naar feedback. Volgens vele fans spreekt dit boekdelen om World of Warcraft naar de XBOX-consoles te brengen. Wat denk jij?
World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Zou het dan toch gaan gebeuren...?
Wishful thinking: wil gewoon een klassieke WoW-RTS op console. Desnoods een remake van WoW 3 ofzo.
Zou denken dat er wel genoeg interesse voor is (nieuw of remake).
Dat dit niet al veel eerder was is gedaan. Gooi het in de pc gamepass erbij en zie de abbo’s stijgen en je intern doel behalen.