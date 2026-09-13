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Gerucht: World of Warcraft onderweg naar XBOX

Door Bram Noteboom
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Gedurende BlizzCon 2026 is een opvallende gebruikersinstructie waargenomen. Spelers krijgen de kans om World of Warcraft met een XBOX-controller te spelen. En met Microsoft als je grote eindbaas betekent dat natuurlijk wel meer dan simpelweg controller-ondersteuning.

Tenminste, dat is het gerucht dat nu rondgaat. BlizzCon 2026 is zoals verwacht een waar speelparadijs voor de World of Warcraft-spelers. Met de aankondigingen van World of Warcraft: Forever en de Eclipse-expansie kunnen de fans weer een tijdje vooruit. Echter, het zou ons niet verbazen als er binnenkort nog een nieuwtje over de franchise live komt te staan. Bij de World of Warcraft-booths krijgen spelers namelijk de kans om de MMO/RPG te spelen met een XBOX-controller. Blizzard Entertainment geeft aan dat deze optie zich nog in de 'alfaversie' begeeft en dat ze op zoek zijn naar feedback. Volgens vele fans spreekt dit boekdelen om World of Warcraft naar de XBOX-consoles te brengen. Wat denk jij?

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World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc.

Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5477 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision | Blizzard

Release

4 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Zou het dan toch gaan gebeuren...?

0
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Wishful thinking: wil gewoon een klassieke WoW-RTS op console. Desnoods een remake van WoW 3 ofzo.

Zou denken dat er wel genoeg interesse voor is (nieuw of remake).

0
Avatar Dea-van-Seagal
Dea-van-Seagal
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Dat dit niet al veel eerder was is gedaan. Gooi het in de pc gamepass erbij en zie de abbo’s stijgen en je intern doel behalen.

0
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