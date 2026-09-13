Gerucht: World of Warcraft onderweg naar XBOX

Gedurende BlizzCon 2026 is een opvallende gebruikersinstructie waargenomen. Spelers krijgen de kans om World of Warcraft met een XBOX-controller te spelen. En met Microsoft als je grote eindbaas betekent dat natuurlijk wel meer dan simpelweg controller-ondersteuning.

Tenminste, dat is het gerucht dat nu rondgaat. BlizzCon 2026 is zoals verwacht een waar speelparadijs voor de World of Warcraft-spelers. Met de aankondigingen van World of Warcraft: Forever en de Eclipse-expansie kunnen de fans weer een tijdje vooruit. Echter, het zou ons niet verbazen als er binnenkort nog een nieuwtje over de franchise live komt te staan. Bij de World of Warcraft-booths krijgen spelers namelijk de kans om de MMO/RPG te spelen met een XBOX-controller. Blizzard Entertainment geeft aan dat deze optie zich nog in de 'alfaversie' begeeft en dat ze op zoek zijn naar feedback. Volgens vele fans spreekt dit boekdelen om World of Warcraft naar de XBOX-consoles te brengen. Wat denk jij?

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World of Warcraft: Forever is beschikbaar vanaf 4 november 2026 voor de pc.