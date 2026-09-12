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World of Warcraft: Midnight ontvangt Eclipse-uitbreiding, The Last Titan-teaser onthuld

Door Bram Noteboom
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World of Warcraft: Forever steelt de show, maar er is nog meer nieuws. World of Warcraft: Midnight's Eclipse-expansie en The Last Titan duiken op.

Laten we beginnen met de Eclipse-expansie. Dacht je wel even een overwinning te boeken in World of Warcraft: Midnight? Nou, denk daar nog maar eventjes over na. In Eclipse zien we namelijk dat de duistere dame Xal’atath nog veel kwaadaardige plannetjes heeft. Kies je duisternis? Of word je liever verslonden? Er is gelukkig een derde optie: terugvechten. Hoe we dat kunnen doen? Daar horen we later meer over. In de tussentijd kun je ook alvast een teaser-trailer van The Last Titan bekijken. Deze uitbreiding komt in 2027 te verschijnen.

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Bron: BlizzCon 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5474 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Blizzard Entertainment

Release

2 maart 2026

Platforms

PC
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