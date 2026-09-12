World of Warcraft: Midnight ontvangt Eclipse-uitbreiding, The Last Titan-teaser onthuld
World of Warcraft: Forever steelt de show, maar er is nog meer nieuws. World of Warcraft: Midnight's Eclipse-expansie en The Last Titan duiken op.
Laten we beginnen met de Eclipse-expansie. Dacht je wel even een overwinning te boeken in World of Warcraft: Midnight? Nou, denk daar nog maar eventjes over na. In Eclipse zien we namelijk dat de duistere dame Xal’atath nog veel kwaadaardige plannetjes heeft. Kies je duisternis? Of word je liever verslonden? Er is gelukkig een derde optie: terugvechten. Hoe we dat kunnen doen? Daar horen we later meer over. In de tussentijd kun je ook alvast een teaser-trailer van The Last Titan bekijken. Deze uitbreiding komt in 2027 te verschijnen.
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