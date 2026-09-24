Geniet je van eFootball Kick-Off!, maar hoop je eigenlijk op een carrière-achtige modus? Kom dan vlug kijken, want de 'League' gaat beginnen!

Terwijl EA Sports FC 27 is begonnen met diens Early Access-launch, laat Konami dit natuurlijk niet zomaar gebeuren zonder tegenwind. Ze komen met een grote, gratis update voor eFootball Kick-Off! en binnen deze content schuilt de zogeheten 'Leagues'-modus. In deze gamemodus krijgen spelers de mogelijkheid om hun favoriete club te selecteren binnen een aantal competities verspreid over de wereld, inclusief de Nederlandse Eredivisie. Daarna is het doel simpel: zet de beste resultaten neer, zowel in de thuis- als uitwedstrijden. Het is nog net geen carrièremodus, want features zoals transfers, contractregelingen en het managen van het moreel zijn niet onderdeel van de gameplay-loop, maar daarentegen kan je wel statistieken bijhouden van de clubs binnen de competitie en een geheel seizoen in feite simuleren. Zie hieronder hoe dat verloopt:

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eFootball Kick-Off! is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.