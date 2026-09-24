Konami zet eerste stap naar carrièremodus in eFootball Kick-Off! met 'Leagues'
Geniet je van eFootball Kick-Off!, maar hoop je eigenlijk op een carrière-achtige modus? Kom dan vlug kijken, want de 'League' gaat beginnen!
Terwijl EA Sports FC 27 is begonnen met diens Early Access-launch, laat Konami dit natuurlijk niet zomaar gebeuren zonder tegenwind. Ze komen met een grote, gratis update voor eFootball Kick-Off! en binnen deze content schuilt de zogeheten 'Leagues'-modus. In deze gamemodus krijgen spelers de mogelijkheid om hun favoriete club te selecteren binnen een aantal competities verspreid over de wereld, inclusief de Nederlandse Eredivisie. Daarna is het doel simpel: zet de beste resultaten neer, zowel in de thuis- als uitwedstrijden. Het is nog net geen carrièremodus, want features zoals transfers, contractregelingen en het managen van het moreel zijn niet onderdeel van de gameplay-loop, maar daarentegen kan je wel statistieken bijhouden van de clubs binnen de competitie en een geheel seizoen in feite simuleren. Zie hieronder hoe dat verloopt:
eFootball Kick-Off! is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
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Master League in PES was toch altijd wel ´Master´. Hopelijk komt in de komende jaren eindelijk eens de broodnodige concurrent van EAFC.
Leuk dat pes eindelijk terug is met iig competities in singleplayer. EA FC vind ik ook goed dit jaar, dus weer beide afwisselen dit seizoen.
PSV is nog met de oude shirtjes helaas. Bij Barcelona zit Gabriel Jesus er nog niet bij.
Nice 😀
Leuk dat de Nederlandse competitie ook in zit. Die ga ik zeker weten even spelen en kampioen worden met Cambuur.