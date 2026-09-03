Konami brengt eFootball Kick-Off met flinke korting naar Switch 2

eFootball Kick-Off! is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2. Dat laat Konami weten tijdens de Konami Press Start-livestream van 3 september.

Pro Evolution Soccer heeft het de afgelopen jaren flink te verduren gehad. Konami is echter niet bereid om de handdoek in de ring te gooien en werkt gestaag door aan de game. Met resultaat, want eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game komt gepaard met een flink aantal competities, gelicenseerde spelers, World Cup-teams en modi om de speler lange tijd zoet te houden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game kent een prijskaartje van € 19,99, maar is tijdelijk met 30% korting voor € 13,99 verkrijgbaar. Wees er echter snel bij, want op 21 september komt de introductiekorting ten einde.