Konami brengt eFootball Kick-Off met flinke korting naar Switch 2
eFootball Kick-Off! is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2. Dat laat Konami weten tijdens de Konami Press Start-livestream van 3 september.
Pro Evolution Soccer heeft het de afgelopen jaren flink te verduren gehad. Konami is echter niet bereid om de handdoek in de ring te gooien en werkt gestaag door aan de game. Met resultaat, want eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game komt gepaard met een flink aantal competities, gelicenseerde spelers, World Cup-teams en modi om de speler lange tijd zoet te houden.
eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game kent een prijskaartje van € 19,99, maar is tijdelijk met 30% korting voor € 13,99 verkrijgbaar. Wees er echter snel bij, want op 21 september komt de introductiekorting ten einde.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Titel bracht me even in de war, want de game is al een tijdje verkrijgbaar op de Switch 2.
Speel het sinds release en een top game wat mij betreft.