Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Konami brengt eFootball Kick-Off met flinke korting naar Switch 2

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

eFootball Kick-Off! is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2. Dat laat Konami weten tijdens de Konami Press Start-livestream van 3 september.

Pro Evolution Soccer heeft het de afgelopen jaren flink te verduren gehad. Konami is echter niet bereid om de handdoek in de ring te gooien en werkt gestaag door aan de game. Met resultaat, want eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game komt gepaard met een flink aantal competities, gelicenseerde spelers, World Cup-teams en modi om de speler lange tijd zoet te houden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

eFootball Kick-Off! is nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2. De game kent een prijskaartje van € 19,99, maar is tijdelijk met 30% korting voor € 13,99 verkrijgbaar. Wees er echter snel bij, want op 21 september komt de introductiekorting ten einde.

Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2508 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot eFootball Kick-Off!
eFootball Kick-Off!

Ontwikkelaar

-

Uitgever

Konami

Release

3 september 2026

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden bewerkt

Titel bracht me even in de war, want de game is al een tijdje verkrijgbaar op de Switch 2.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Speel het sinds release en een top game wat mij betreft.

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord