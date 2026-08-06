Alles staat klaar in Fire Emblem: Fortune's Weave's nieuwe trailer
Nintendo heeft een nieuwe trailer gedeeld van Fire Emblem: Fortune's Weave. De video laat meer zien van het verhaal, de speelbare helden en de Heroic Games die een grote rol spelen tijdens het avontuur.
In de nieuwe Fire Emblem: Fortune's Weave trailer, genaamd The Stage Is Set, staat het Heroic Games-toernooi centraal. Dit prestigieuze evenement brengt de sterkste strijders van het Dagdan Empire samen. De winnaar krijgt één wens, maar vijf jaar later blijkt het rijk op de rand van de ondergang te staan. De demonengod Balor is teruggekeerd en de vier helden die ooit een sleutelrol speelden tijdens de Heroic Games zijn spoorloos verdwenen. Als speler krijg je van de oergod Sothis de taak om de toekomst te redden. Daarbij maak je gebruik van de tijdreisvaardigheden van de godin Fortuna om terug te keren naar het verleden en het lot van de vier hoofdpersonen te veranderen. Welke held je kiest, bepaalt hoe het verhaal zich ontwikkelt, terwijl je op elk moment kunt wisselen tussen de verschillende verhaallijnen zonder je voortgang te verliezen. De vier speelbare protagonisten zijn Cai, Dietrich, Theodora en Leda, elk met een eigen achtergrond, motivatie en groep bondgenoten. Door meerdere routes te spelen ontdek je verschillende kanten van het verhaal en krijg je een completer beeld van de gebeurtenissen die leiden tot de wederopstanding van Balor.
Fire Emblem: Fortune's Weave verschijnt op 17 september exclusief voor Nintendo Switch 2.
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Preview: Fire Emblem: Fortune's Weave - Een interessante tijdreis
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Tot nu toe klinkt alle informatie over deze FE mij als muziek in de oren. Ookal vind ik FE:3H een zeer goede game, er zijn toch een aantal dingen die ik liever anders had gezien, en dat lijken ze met deze game ook te doen. Voornamelijk het spelen van de verschillende routes zonder een nieuwe playthrough is ideaal, want FE:3H was veel te herhalend om iedere route te spelen.