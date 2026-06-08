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Nintendo Direct 9 juni 2026 aangekondigd: kijk hier mee

Door Rudy Wijnberg +1 Rudy Wijnberg Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Totaal 2 auteurs

De kogel is door de kerk: Nintendo heeft een Nintendo Direct voor 9 juni 2026 aangekondigd. De show wordt gehouden in de nasleep van alle showcases die we de afgelopen periode hebben kunnen zien en maakt daarmee deel uit van het het Summer Showcase-seizoen van 2026.

We zaten er allemaal op te wachten, maar daar is dan eindelijk de aankondiging van de Nintendo Direct voor juni. Veel wil Nintendo er nog niet over loslaten, maar uiteraard kunnen we wel een aantal gokjes wagen. Zo is er een grote kans dat we meer van Star Fox en Splatoon Raiders gaan zien. Daarnaast heeft Nintendo nog de releases van Fire Emblem: Fortune's Weave en FromSoftware's The Duskbloods op de planning staan voor 2026. Check hier onze volledige Nintendo Direct-voorspelling.

Nintendo geeft het volgende aan: de livestream-presentatie bevat zo'n 50 minuten aan informatie over games waarvan het merendeel dit jaar naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen.

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Logischerwijs is er voldoende ruimte voor third-party aankondigingen, maar waar we echt naar uitkijken is de roadmap voor de rest van het jaar en Q1 2027. Gaat Nintendo bijvoorbeeld eindelijk The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Nintendo Switch 2 aankondigen? Zien we überhaupt iets van Mario? Je zou het haast verwachten, maar vergeet niet: dit is Nintendo waar we het over hebben.

Komende dinsdag gaan we het zien. De Nintendo Direct van 9 juni gaat namelijk om 16:00 van start!

Bron: Nintendo
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 17:11

Nou Nintendo moet zich diep schamen. Heel diep schamen.. Eigenlijk verwacht in excuses direct maar in iedergeval in de aankomende september direct. Voor deze ongelooflijke wanprestatie.

2
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 17:09

Dat was toch wel een beetje slapen tot de aankondiging van Zelda. Jammer dat alle grote games tegenwoordig gelekt worden. Dat maakt het wel echt minder leuk.

1
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 17:06

Wat zei ik jongens dit is nog maar het begin ik zie ziek veel Capcom titels zei hebben de beste support kan niet wachten op RuneScape MMO en Zelda!!!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 16:56

Dit was n mooie presentatie, goede games, mooie dingen die ze hebben laten zien.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 16:03

Krankzinnige slechte opening 😋

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 15:57

Mono zit er klaar voor!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 13:44

Ook al maken dit soort Directs je verwachtingen nooit helemaal waar (verre van vaak), voorpret blijft het mooiste wat er is.

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 09:29

Ik hoop wel dat ze met een nieuwe Zelda komen en niet met een remake. Maar als ik de voorspellingen mag geloven is dat ijdele hoop...

0
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