Nintendo Direct 9 juni 2026 aangekondigd: kijk hier mee

De kogel is door de kerk: Nintendo heeft een Nintendo Direct voor 9 juni 2026 aangekondigd. De show wordt gehouden in de nasleep van alle showcases die we de afgelopen periode hebben kunnen zien en maakt daarmee deel uit van het het Summer Showcase-seizoen van 2026.

We zaten er allemaal op te wachten, maar daar is dan eindelijk de aankondiging van de Nintendo Direct voor juni. Veel wil Nintendo er nog niet over loslaten, maar uiteraard kunnen we wel een aantal gokjes wagen. Zo is er een grote kans dat we meer van Star Fox en Splatoon Raiders gaan zien. Daarnaast heeft Nintendo nog de releases van Fire Emblem: Fortune's Weave en FromSoftware's The Duskbloods op de planning staan voor 2026. Check hier onze volledige Nintendo Direct-voorspelling.

Nintendo geeft het volgende aan: de livestream-presentatie bevat zo'n 50 minuten aan informatie over games waarvan het merendeel dit jaar naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch komen.

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Logischerwijs is er voldoende ruimte voor third-party aankondigingen, maar waar we echt naar uitkijken is de roadmap voor de rest van het jaar en Q1 2027. Gaat Nintendo bijvoorbeeld eindelijk The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake voor Nintendo Switch 2 aankondigen? Zien we überhaupt iets van Mario? Je zou het haast verwachten, maar vergeet niet: dit is Nintendo waar we het over hebben.

Komende dinsdag gaan we het zien. De Nintendo Direct van 9 juni gaat namelijk om 16:00 van start!