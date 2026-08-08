Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Check hier of je bent toegelaten aan The Duskbloods Network Test

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Benieuwd of je mee mag doen aan The Duskbloods Network Test? Nintendo heeft een handige pagina online gezet, zodat je het vooraf kan bekijken.

De deelnemers zijn geselecteerd op basis van timing. Als je er vroeg bij was, is er een grote kans dat je mee mag doen aan het eerste openbare preview-event. Als je bent geselecteerd, kun je de downloadcode die je op de website ontvangt, gebruiken om The Duskbloods Network Test Ver. vanaf dinsdag 18 augustus om 15:00 uur te downloaden via de officiële Nintendo-website of de Nintendo eShop. De netwerktest loopt zelf van 21 tot en met 24 augustus 2026. Nintendo en Fromsoftware hopen middels deze testronde de servers te toetsen, maar ook de balans van de gameplay-elementen onder de loep te nemen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Duskbloods
The Duskbloods

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Nintendo

Release

18 juli 1905

Platforms

NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 17:01

Ben benieuwd naar de game. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik vind t altijd wel spannend als een third party een exclusieve game voor Nintendo maakt.

0
Avatar Baroness
Baroness
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 13:45

Bewust niet aan mee gedaan omdat ik het als compleet nieuw wil ervaren.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
1 week geleden om 13:38

Thx voor de reminder! En ja, ik ben toegelaten!😁

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 11:30

Nee niet toegelaten, helaas pindakaas!

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
1 week geleden om 11:11

Ik in ieder geval niet, want ik ben het vergeten.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 11:05 bewerkt

Zag het gister al ja dat ik was toegelaten! Heel erg benieuwd of dit een beetje leuk wordt. Nog steeds erg jammer dat het niet gewoon de bloodborne remaster / deel 2 is 🤣

Alleen wel jammer dat jullie aankondigen ver van te voren dat je je kan aanmelden, en op de dag zelf om te checken of je bent gekozen, maar geen nieuwsberichtje hadden geplaatst toen de daadwerkelijke inschrijving live was. Ik en een paar andere hadden het nog onder het artikel gevraagd, maar werden toen helaas gewoon genegeerd 😭 (dat terwijl GL normaal wel altijd actief is innde community)

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord