Check hier of je bent toegelaten aan The Duskbloods Network Test

Benieuwd of je mee mag doen aan The Duskbloods Network Test? Nintendo heeft een handige pagina online gezet, zodat je het vooraf kan bekijken.

De deelnemers zijn geselecteerd op basis van timing. Als je er vroeg bij was, is er een grote kans dat je mee mag doen aan het eerste openbare preview-event. Als je bent geselecteerd, kun je de downloadcode die je op de website ontvangt, gebruiken om The Duskbloods Network Test Ver. vanaf dinsdag 18 augustus om 15:00 uur te downloaden via de officiële Nintendo-website of de Nintendo eShop. De netwerktest loopt zelf van 21 tot en met 24 augustus 2026. Nintendo en Fromsoftware hopen middels deze testronde de servers te toetsen, maar ook de balans van de gameplay-elementen onder de loep te nemen.

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The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.