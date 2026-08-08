Check hier of je bent toegelaten aan The Duskbloods Network Test
Benieuwd of je mee mag doen aan The Duskbloods Network Test? Nintendo heeft een handige pagina online gezet, zodat je het vooraf kan bekijken.
De deelnemers zijn geselecteerd op basis van timing. Als je er vroeg bij was, is er een grote kans dat je mee mag doen aan het eerste openbare preview-event. Als je bent geselecteerd, kun je de downloadcode die je op de website ontvangt, gebruiken om The Duskbloods Network Test Ver. vanaf dinsdag 18 augustus om 15:00 uur te downloaden via de officiële Nintendo-website of de Nintendo eShop. De netwerktest loopt zelf van 21 tot en met 24 augustus 2026. Nintendo en Fromsoftware hopen middels deze testronde de servers te toetsen, maar ook de balans van de gameplay-elementen onder de loep te nemen.
The Duskbloods is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.
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Ben benieuwd naar de game. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Ik vind t altijd wel spannend als een third party een exclusieve game voor Nintendo maakt.
Bewust niet aan mee gedaan omdat ik het als compleet nieuw wil ervaren.
Thx voor de reminder! En ja, ik ben toegelaten!😁
Nee niet toegelaten, helaas pindakaas!
Ik in ieder geval niet, want ik ben het vergeten.
Zag het gister al ja dat ik was toegelaten! Heel erg benieuwd of dit een beetje leuk wordt. Nog steeds erg jammer dat het niet gewoon de bloodborne remaster / deel 2 is 🤣
Alleen wel jammer dat jullie aankondigen ver van te voren dat je je kan aanmelden, en op de dag zelf om te checken of je bent gekozen, maar geen nieuwsberichtje hadden geplaatst toen de daadwerkelijke inschrijving live was. Ik en een paar andere hadden het nog onder het artikel gevraagd, maar werden toen helaas gewoon genegeerd 😭 (dat terwijl GL normaal wel altijd actief is innde community)